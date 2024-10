C’était un certain 5 octobre 2017 : le New York Times révélait les violences sexuelles du magnat Harvey Weinstein

Il se croyait certainement invincible, surpuissant et intouchable…

Le 5 octobre 2017, le quotidien The New York Times révélait que Harvey Weinstein, l’un des producteurs de cinéma les plus puissants de Hollywood, était aussi un prédateur sexuel qui usait de son pouvoir et de la violence pour soumettre et conquérir de nombreuses actrices.

Ces révélations sont considérées comme le point de départ, l’acte de naissance du mouvement #MeToo, qui a débouché sur la libération de la parole des femmes, et, malgré de nombreux excès et trop d’atteintes à la présomption d’innocence, a marqué un progrès considérable dans la conquête du respect des femmes.

MT