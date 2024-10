C’était un certain 2 octobre 1535 : Jacques Cartier découvrait l’île de Montréal.

À quelques jours du Sommet de la francophonie, qui se tiendra à Villers-Cotterêts, réunissant les chefs d’État, notamment Africains, saluons ici nos amis Québécois et Canadiens, dont la fondation de leur beau pays remonte à la découverte au confluent du fleuve Saint Laurent d’une île que le navigateur et explorateur français Jacques Cartier baptisera « Mons realis », et qui deviendra la ville de Montréal, fondée le 17 mai 1642.

Le Québec est comme ce village gaulois qui résiste à « l’envahisseur » anglo-saxons par la pratique assidue et exigeante du français. Le Canada, ce pays bilingue dont les habitants ont presque deux cerveaux : un anglais, un français ! Les chanceux !

MT