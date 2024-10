Le nouveau gouvernement Michel Barnier en faveur de l’Arménie et de l’Artsakh

De nombreux amis de l’Arménie et de l’Artsakh (Haut-Karabagh) se retrouvent au sein du gouvernement de Michel Barnier.

Le Premier ministre Michel Barnier est en effet un fervent défenseur de l’Arménie et de l’Artsakh. Il s’était rendu en Arménie et en Artsakh en décembre 2021, avec l’ancienne candidate LR à la présidentielle de 2022, Valérie Pécresse et Bruno Retailleau, afin d’y réaffirmer leur soutien à la cause arménienne.

« Je ne peux que me réjouir de ce nouveau gouvernement qui compte de nombreux Amis de l’Arménie et de l’Artsakh, à commencer par le Premier ministre. C’est pour moi un gage supplémentaire de confiance dans la mission qui leur est confiée. Ces personnalités qui ont choisi de se tourner du côté de la liberté, de la démocratie et de la justice sont de véritables républicains. Je leur présente tous mes vœux de succès », indique François Pupponi, Président du Cercle d’amitié France-Artsakh.

Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, a lui aussi tant œuvré pour l’Arménie et l’Artsakh au Sénat. Il fut Président du groupe d’information internationale sur le Haut-Karabagh au Sénat et toujours prompt à alerter sur les dangers qu’encourent l’Arménie et l’Artsakh, via notamment les nombreuses manifestations qu’il a initiées dans la chambre haute.

De nombreux ministres sont engagés dans la défense de l’Arménie et de l’Artsakh : Didier Migaud, Garde des Sceaux, qui fut un des premiers parlementaires dans les années 90 à se préoccuper des enjeux qui se jouaient en Artsakh, a été à l’initiative de plusieurs lois sanctionnant la négation du génocide arménien, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l’Emploi, Guillaume Kasbarian, ministre de la Fonction publique, Antoine Armand, nouveau ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Nicolas Daragon, Ministre délégué chargé de la Sécurité du quotidien, qui en tant que Maire de Valence a toujours œuvré dans sa ville en faveur de la cause arménienne, Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe, également un défenseur de la démocratie arménienne, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, Anne Genetet à l’Education nationale et Laurent Saint-Martin, ministre chargé du Budget et des Comptes publics, qui ont souvent fait part de leur soutien à l’Arménie et à l’Artsakh.

Michel Taube