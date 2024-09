C’était un certain… 29 septembre 1941 : le massacre des juifs à Babi Yar en Ukraine

Les 29 et 30 septembre 1941, à Kiev (Ukraine), 33 000 juifs furent tués au lieu-dit Babi Yar (le « ravin de la vieille femme » en yiddish) par les forces nazies. Ces journées tragiques constituèrent l’un des points d’orgue de la « Shoah par balles » qui tua plus de juifs que les chambres à gaz.

90 000 des 120 000 juifs qui vivaient à Kiev seront poussés à Babi Yar la veille de la fête juive du Yom Kippour.

Pendant deux jours pour la plupart, un des pires massacres de l’histoire humaine fut perpétré.

Saluons ici le travail de mémoire du Père Patrick Desbois.

On incrimine souvent l’antisémitisme des Ukrainiens. Aujourd’hui un président d’origine juive préside au destin de son pays.

L’Allemagne, l’Ukraine et d’autres ont fait le choix de la paix et de l’Europe pour tourner les pages les plus sombres de leur histoire. Une raison fondamentale d’espérer…

MT