C’était un certain… 28 septembre 1958 : par référendum les Français votaient OUI à la Constitution de la Vème République

Ce fut l’œuvre politique de sa vie avec l’appel du 18 juin et la libération de la France : le général de Gaulle faisait voter par les Français une Constitution façonnée à sa grandeur politique et à son idée de la France. Votée par près de 80% des électeurs de métropole, pour à peine 15% d’abstention, elle vit le même jour les possessions françaises d’outre-mer (les colonies) approuver leur intégration dans une Communauté française. Seule, la Guinée vote NON et devient ipso facto indépendante.

Le général de Gaulle sera élu président de la République le 21 décembre suivant par un collège électoral composé des parlementaires et d’autres élus. Quatre ans plus tard, en 1962, le général décide de soumettre aux Français par référendum la possibilité d’élire directement le président de la République. Malgré l’opposition de la classe politique, les Français l’approuvent à 62,2 % des suffrages exprimés.

Rédigée sous l’égide de Michel Debré, la Vème République permit à la France de sortir d’années d’instabilité sous la IVème République et de forger un système orignal semi-présidentiel et semi-parlementaire.

L’élection du chef de l’État au suffrage universel direct modifia l’équilibre initial et, 66 ans après, la Vème République se meurt d’un régime dirigé par des présidents dont le costume était bien trop difficile à porter pour eux…

Michel Taube