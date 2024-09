Batigère Habitat et Grand Paris Aménagement conjuguent leur savoir faire au service du confort de vie des habitants

A l’occasion du Congrès HLM 2024, événement emblématique qui réunit les acteurs du Logement Social, Batigère Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat représentée par son Directeur Général, Sébastien Tilignac, et Grand Paris Aménagement, Aménageur urbain francilien, représenté par son Directeur Général, Stéphane de Faÿ, ont signé le mardi 24 septembre une convention partenariale dans l’objectif commun d’additionner leur expertise au service des habitants.

Fédérer l’ensemble des acteurs au service des habitantes et habitants et promouvoir la cohésion des territoires est un objectif commun entre les deux organisations. Ainsi, la complémentarité entre Grand Paris Aménagement et Batigère Habitat est significative et propose au travers de cette convention partenariale une vision responsable du « mieux habiter ».

À ce titre, la convention partenariale propose d’établir des objectifs communs autour des perspectives de développement et innovation, du relogement et des interventions foncières ou encore des engagements de développement durable pour faire face aux enjeux environnementaux et sociaux.

Des projets qui témoignent de nouveau de la synergie des structures Batigère (Batigère Developpement, Association AMLI, Batigère Maison Familiale, Batigère Habitat Solidaires et le Réseau Batigère). Entités du Groupe Batigère, elles agiront significativement dans la concrétisation des actions prévues dans le cadre du partenariat à travers leurs expertises respectives.

Batigère Habitat

Avec 76 000 logements sur les territoires du Grand Est, de l’Ile-de-France et du Sud Est, cette Entreprise Sociale pour l’Habitat, est un acteur majeur de l’Habitat Social. Le développement et la réhabilitation énergétique de son parc restent une priorité afin d’offrir aux habitants un cadre de vie confortable et accessible ainsi que des logements agréables et économes en énergies. En Ile-de-France, avec près de 40 000 logements répartis dans 200 communes, Batigère Habitat investit au quotidien en construction neuve, acquisition et travaux de réhabilitation et de modernisation, et place les relations avec ses partenaires au cœur de son projet de développement et de gestion.