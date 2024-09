C’était un certain… 24 septembre 2000 : par référendum les Français instaurent le quinquennat

C’est certainement la réforme la plus profonde de la Vème République depuis l’instauration en 1962 de l’élection au suffrage universel du président de la République.

Avec 73,21% des votes exprimés mais seulement 30% des électeurs inscrits, les Français votent par référendum le 24 septembre 2000, un amendement à la Constitution de la Ve République qui instaure le quinquennat et aligne la durée du mandat présidentiel sur la durée du mandat des députés de l’Assemblée nationale.

C’en est fini du septennat instauré 127 ans plus tôt.

Un an plus tard, l’inversion du calendrier électoral place désormais le scrutin législatif au mois de juin dans la foulée de la présidentielle, avec pour objectif de garantir au chef de l’État une majorité parlementaire durant tout son mandat et d’éviter toute nouvelle cohabitation à la tête de l’exécutif.

Ces modifications d’apparence anodine auront pour effet de transformer le Parlement en une chambre d’enregistrement, tout juste bonne à entériner les décisions du Président de la République…

Jusqu’à une étrange dissolution de l’Assemblée Nationale le 7 juin 2024 qui renverse la donne et entraîne un retour du régime des partis et d’une Assemblée ingouvernable et majoritairement hostile à l’exécutif. La IVème République est-elle de retour ?

Michel Taube