C’était un certain… 17 septembre 1787 : une Constitution pour les États-Unis

Les Etats-Unis ont-ils encore une Constitution ? On se pose parfois la question au vu de la violence qui secoue la campagne présidentielle américaine : deux tentatives d’assassinat sur un candidat (le meurtre des présidents est certes une spécialité américaine), des outrances inexcusables du même prétendant, une société profondément divisée entre wokistes et complotistes…

Et pourtant les Etats-Unis ont bel et bien une des Constitutions les plus solides : le 17 septembre 1787, la Constitution des États-Unis d’Amérique fut publiée, quatre ans après l’indépendance du pays, par le Congrès (en anglais « Convention ») de Philadelphie.

Inspirée notamment par Montesquieu et sa théorie de la séparation des pouvoirs, elle fut complétée le 15 décembre 1791 par les dix amendements de la Déclaration des Droits (en anglais Bill of Rights).

La Constitution est toujours en application deux siècles plus tard, preuve de ses remarquables facultés d’adaptation au temps. C’est la plus ancienne des Constitutions actuelles mais c’est aussi la plus rigide : c’est notamment à cause de la quasi-impossibilité de modifier le Deuxième amendement (« Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. ») qu’il est impossible d’interdire le port d’armes aux Etats-Unis.

Michel Taube