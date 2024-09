Lancement du prix international pour la liberté des femmes Mahsa Jina Amini

Mahsa Jina Amini, assassinée par la police religieuse iranienne le 16 septembre 2022

Mahsa Jina Amini, alors âgée de 22 ans, avait été arrêtée par la police des mœurs dans les rues de Téhéran, qui lui a reproché de mal porter son voile. L’annonce de son décès a provoqué une vague de protestations en Iran et au-delà, dénonçant la répression des femmes par le régime théocratique en place depuis 1979. Dès lors, des jeunes-femmes – soutenues par des hommes protestant à leurs côté –, ont posté des vidéos d’elles sur les réseaux sociaux, se montrant en train de se couper les cheveux et brûler leurs voiles.

En réaction, nous avons organisé une campagne de financement pour la réalisation d’une statue à la mémoire de Mahsa Jina Amini à Woluwe‑Saint‑Pierre. Ce projet citoyen, encouragé par le Collège communal, a donné lieu à un moment de solidarité exceptionnel lors de l’inauguration, le 13 septembre 2023.

Aujourd’hui, il reste impératif de faire connaitre le nom de Mahsa Jina Amini, pour que plus jamais le fait d’être femme ne soit considéré comme un crime ou une offense. Aussi, afin de poursuivre ce travail de solidarité et de commémoration, nous sommes heureuses de vous annoncer la création du prix Mahsa Jina Amini. Chaque année, ce prix récompensera deux initiatives – une initiative belge et une autre internationale –, se distinguant par leur participation au dynamisme de la société civile iranienne et en la faveur des droits des femmes.

La présidence de cette soirée sera assurée par Annie Sugier – physicienne, première femme directrice scientifique dans le domaine de la sécurité nucléaire, fondatrice avec Simone de Beauvoir en 1983 de la Ligue du Droit International des Femmes – et Mahtab Ghorbani – poétesse, romancière et activiste iranienne en exil, emprisonnée et torturée.

Shima Babaei, nous fera aussi l’honneur de sa participation exceptionnelle. Shima Babaei, activiste iranienne en exil suite à des faits de torture et d’emprisonnement, est à l’origine de la campagne Girls of Revolution Street (2017 à 2019). Lors du 15ème sommet annuel de Genève pour les droits humains et la démocratie (2023), elle a été récipiendaire du Prix international des droits des femmes.

Ce prix est créé à l’initiative