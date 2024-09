C’était un certain… 7 septembre 2001 : la télémédecine ou de l’ubiquité médicale

De son vrai nom « opération Lindbergh » !

Le 7 septembre 2001, depuis New-York, le chirurgien Jacques Marescaux, un Français, réalisait une opération sur une patiente se trouvant à Strasbourg en France. L’opération de téléchirurgie, une ablation de la vésicule biliaire, fut une première mondiale.

Grâce aux progrès de la technologie et des télécommunications, la médecine ouvre l’espoir de mobiliser les meilleurs spécialistes dans le monde au service des patients situés notamment dans les lieux les plus reculés et souvent défavorisés.

Une révolution dont la médecine n’en ait qu’à ses balbutiements.

Michel Taube