C’était un certain… 6 septembre 1901 : le président McKinley était assassiné aux Etats-Unis !

Le 6 septembre 1901, le président américain William McKinley (58 ans) arrive à Buffalo, dans l’État de New York, pour inaugurer la Pan-American Exposition. Il se fait tirer dessus alors qu’il visitait une exposition au Temple of Music de Buffalo. Il décédera de ses blessures six jours plus tard. Son assassin, Leo Czolgosz, un anarchiste, avait pris le train spécialement pour tuer le président.

Le pays le plus libre et le plus puissant au monde (ce n’est pas pour rien que les élites des pays les plus autocrates ou idéologiquement hostiles à l’Occident envoient souvent leurs enfants aux Etats-Unis) est aussi le plus violent. Hypercriminalité, surpopulation carcérale, application (certes en baisse) de la peine de mort, assassinat de trois présidents de la République (sans compter les tentatives qui ont échoué comme celle de Donald Trump en juillet dernier), la violence sera-t-elle un des enjeux de l’élection présidentielle de novembre prochain ?

Michel Taube