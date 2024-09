La France a besoin d’une vision sociale, rigoureuse et rassembleuse. Xavier Bertrand peut l’incarner. La tribune de Michaël Bullara

Ces derniers temps, un discours bien-pensant tente de faire croire que la droite républicaine aurait disparu de l’échiquier politique. C’est une illusion. La droite républicaine reste une force politique majeure, solidement ancrée sur les territoires et bien représentée à tous les niveaux de la vie politique.

La réalité parle d’elle-même.

Au niveau parlementaire, la droite républicaine compte 185 élus : 47 députés à l’Assemblée nationale, 132 sénateurs, et 6 députés européens siégeant au sein du groupe le plus important du PPE.

Cela en fait la force politique française qui compte le plus de parlementaires !

Aux élections régionales de 2021, elle a su conserver plusieurs régions stratégiques, notamment l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France ou le Grand-Est.

Sur le terrain, cet ancrage local se traduit par une gestion de proximité reconnue et une présence active dans les communes, y compris en milieu rural.

Contrairement aux discours qui la prétendent marginalisée, la droite républicaine reste une alternative crédible et puissante. Ces tentatives de la marginaliser ne sont pas seulement fausses, elles sont dangereuses dans le contexte particulier que nous connaissons.

La France veut être gouvernée à droite, avec une fibre sociale

Les Français réclament une politique qui allie autorité, rigueur budgétaire, dynamisme économique et sensibilité sociale. Ils ne veulent plus d’un traitement purement social des difficultés, mais d’une politique qui permet à chacun de réussir. La puissance publique ne doit pas tirer vers le bas, mais élever vers le haut.

Expérience et Rigueur : des priorités essentielles

Il est temps de sortir du fantasme d’une gauche victorieuse le 7 juillet dernier alors qu’elle est minoritaire en voix comme en sièges. Face aux défis économiques, sociaux et environnementaux, la France a besoin de dirigeants expérimentés et rigoureux, capables de rassembler et d’inspirer confiance.

Xavier Bertrand peut incarner cette réponse.

Son parcours est sans équivoque : ancien ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité, il a piloté avec succès des dossiers complexes, alliant rigueur et humanisme. Président de la région Hauts-de-France, il a démontré qu’il sait gérer une grande collectivité avec pragmatisme, tout en plaçant les citoyens au cœur de son action.

Xavier Bertrand, est sans aucun doute l’homme d’État dont la France a besoin aujourd’hui. Il a ancré en lui une forte capacité à dialoguer avec tous au-delà des extrêmes. Il comprend les enjeux de notre époque et sait concilier discipline budgétaire et politiques sociales ambitieuses.

Ce n’est pas seulement son expérience qui le distingue, c’est sa vision.

Xavier Bertrand voit au-delà des solutions faciles et des promesses creuses. Il porte en lui une ambition pour la France : celle d’un pays qui protège les plus vulnérables tout en libérant les énergies créatrices.

Le marketing politique doit laisser place à une politique fondée sur l’action concrète et le résultat.

La France ne peut plus se contenter d’approximations. Elle a besoin d’un chef de gouvernement qui sache diriger avec sérieux, expérience et rigueur.

Michaël BULLARA

Conseil et Expert en politiques publiques, Chargé d’enseignement en communication à la Sorbonne