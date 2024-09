C’était un certain 4 septembre… 1998, Larry Page et Sergey Brin créaient Google dans la Silicon Valley.

Le 4 septembre 1998, Larry Page et Sergey Brin créaient Google dans la Silicon Valley.

26 ans après, des mastodontes, des géants gouvernent nos vies et ont envahi notre quotidien partout dans le monde.

Jamais puissance économique n’avait émergé avec une telle rapidité et une telle ampleur.

Et en même temps, les projets politiques de démanteler Google et les autres géants du numérique américains et chinois se multiplient jusqu’à devenir un des enjeux de la prochaine élection présidentielle américaine. Les déboires d’Elon Musk au Brésil participent d’un éveil des consciences.

Les GAFAM américains et les BATX chinois sont plus solides que des tigres de papier, mais ils posent une question démocratique à laquelle les peuples finiront par répondre et leur opposer leur logique politique à celle de l’argent-roi.

Michel Taube