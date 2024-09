C’était un certain 3 septembre… 1953 : la Convention européenne des droits de l’homme entrait en vigueur.

Le 3 septembre 1953, la Convention européenne des droits de l’homme entrait en vigueur, signée le 4 novembre 1950 par les Etats membres du Conseil de l’Europe.

Beaucoup critiquent à longueur de journée la Convention européenne de Sauvegarde des libertés et des Droits fondamentaux, de son vrai nom, feignant d’oublier qu’elle constitue depuis 75 ans l’un des principaux outils de protection de nos libertés individuelles contre les excès de pouvoir de nos Etats.

Certes, comme toutes les autres conventions régionales ou internationales, il faudrait réviser le texte de 1950, et notamment en matière migratoire. Redonner plus d’autorité et de pouvoir aux états souverains, mais pour l’essentiel, la CEDH est un joyau qu’il faut protéger. C’est un des piliers de nos libertés.

Michel Taube