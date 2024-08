🇺🇦 Comme chaque 23 août, l’Ukraine célèbre la Journée du drapeau national !

✊ Depuis le dĂ©but de l’invasion russe, le drapeau ukrainien est devenu le symbole de la rĂ©sistance face Ă l’agresseur.



🌾 Ces couleurs symboliques incarnent la nature ukrainienne : un ciel azur surplombant des champs dorés de blé et de maïs.



💦🔥 Ces couleurs, le bleu et le jaune, profondément ancrées dans l’identité ukrainienne, remontent au XVe siècle et représentaient l’eau et le feu.



🔵🟡 AdoptĂ© en 1918 par la RĂ©publique populaire ukrainienne, puis Ă nouveau en 1991, ce drapeau incarne l’esprit d’indĂ©pendance et de libertĂ© du pays !

Depuis ce funeste 24 fĂ©vrier 2022, en solidaritĂ© avec le peuple ukrainien, le drapeau euro-ukrainien revisitĂ© par Hector trĂ´ne en Une d’Opinion Internationale.