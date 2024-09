Chanthy Ho, élue messine : « Le magasin Kvitka c’est un petit bout d’Ukraine à Metz »

Depuis vendredi 27 septembre 2024, la ville de Metz dispose d’un nouvel espace de shopping.

La boutique Kvitka, fleur en Ukrainien, a ouvert ses pétales dans la contrée du Graoully, au 112 rue des Allemands.

Lieu où la tradition rencontre la modernité, on peut y trouver des produits artisanaux ukrainiens originaux, des chemises brodées de marques ukrainiennes, des confiseries et du miel apportés directement d’Ukraine…L’occasion de plonger dans l’authenticité et la chaleur de cette communauté et de soutenir les producteurs ukrainiens.

» KVITKA est un coin de l’âme ukrainienne où chacun peut ressentir l’atmosphère de sa culture d’origine, même à des milliers de kilomètres de la maison » raconte Violeta Moskalu, la présidente de l’Association ELU (Echanges Lorraine Ukraine). Chanthy Ho, élue de Metz, responsable de la vie association et du bénévolat saluant l’engament d’ELU et complète « La ville de Metz a toujours été à vos côtés. Nous nous sentons proches de vous car votre cause est juste. Votre combat est notre combat. Votre histoire nous parle. Ce magasin représente un petit bout d’Ukraine à Metz ».

Avant de partager le traditionnel pot de l’amitié avec les élus présents, de nombreuses familles ukrainiennes, les étudiants, si chers à l’action d’ELU et les Amis de la cause, comme le dessinateur de presse Hector, auteur du journal de guerre « Ma guerre (illustrée) d’Ukraine », Violeta souhaite terminer en saluant « l’engagement exemplaire de la ville de Metz pour l’Ukraine et ses populations déplacées. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. » Le message de la présidente d’ELU est plus que jamais d’actualité.

L’association lance un appel urgent aux Messins

L’association Echanges Lorraine Ukraine est entièrement dévouée à l’accueil de ces réfugiés en région Lorraine. Elle délivre des cours de langue française ou organise des manifestations. Elle recueille également des dons et envoie de camions d’aide médicale ou de produits de première nécessité.

À ce jour, plus de 40 convois, soit 300 tonnes de matériel, ont été envoyés en Ukraine depuis la Lorraine depuis deux ans, au rythme d’un à deux camions par mois.

Bien que les dons aient fondu, par rapport au début de la guerre : le formidable élan de générosité en Lorraine s’est estompé. De 185 000 euros de dons reçus en 2022, l’association en a enregistré 77 000 l’an passé, ELU est confronté à un problème majeur.

Jusqu’à ce jour, les dons étaient stockés au centre logistique SolidarCatt’ de Cattenom, puis chargés avant le départ du convoi. Malheureusement la commune doit récupérer ce lieu de stockage. L’association recherche donc un entrepôt pour le pôle logistique, d’une surface de 150 à 200m2 pour recevoir les dons et préparer les palettes qui partent tous les mois en Ukraine.

ELU lance donc un appel aux Lorrains et plus particulièrement aux Mosellans, voire aux Messins, pour l’aider à maintenir le fil humanitaire avec l’Ukraine et trouver un nouveau lieu adapté à leur convoi mensuel.