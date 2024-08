C’était un certain 21 août 1853, la France découvrait la Corrida : héritage culturel ou vestige barbare ?

Le 21 août 1853, la ville de Bayonne entre dans l’histoire en accueillant la première corrida « à l’espagnole » organisée en France. Sous l’impulsion de l’impératrice Eugénie de Montijo, épouse espagnole de Napoléon III, ce spectacle fascine et choque à la fois. La tauromachie, art ancestral né dans les arènes de l’Antiquité, trouve ainsi une nouvelle terre d’accueil, lançant une tradition qui persiste encore aujourd’hui dans le sud de la France.

Mais, après plus de 170 ans, la corrida doit-elle encore avoir sa place dans notre société moderne ?

Les défenseurs de la corrida la considèrent comme un patrimoine culturel inestimable. Selon eux, elle représente bien plus qu’un simple spectacle : c’est un rituel chargé de symbolisme, où l’homme et l’animal se rencontrent dans un combat qui honore le courage, l’adresse et l’art du torero. Ce duel, disent-ils, est l’expression d’une profonde communion avec la nature, une manière de sublimer la force brute du taureau en un acte héroïque et esthétique. La corrida est pour eux une manifestation artistique qui mérite d’être protégée au même titre que d’autres formes d’expressions culturelles.

Mais face à ces arguments, l’opposition est tout aussi puissante. Pour les critiques, la corrida est un anachronisme, une pratique cruelle qui n’a plus sa place dans une société de plus en plus soucieuse du bien-être animal. Ils dénoncent la violence infligée au taureau, cet animal noble qui est contraint de mourir pour le plaisir du public. Dans un monde où la sensibilité à la cause animale est grandissante, la corrida apparaît pour beaucoup comme un spectacle barbare, une tradition qui glorifie la souffrance et la mort. Comment peut-on encore, au XXIe siècle, tolérer un tel traitement au nom du divertissement et de la tradition ?

La question est donc posée : la corrida doit-elle être protégée comme une part essentielle de notre patrimoine, ou bien abolie comme une pratique indigne de notre époque ?

Le débat est complexe, mais il reflète une tension plus large entre la préservation des traditions et l’évolution des valeurs sociétales. Alors que certaines villes en France continuent de célébrer la corrida avec fierté, d’autres, au contraire, ont choisi de l’interdire, suivant une tendance abolitionniste qui ne cesse de croître.

En fin de compte, la corrida nous oblige à interroger notre rapport à la tradition et à l’éthique. Peut-on vraiment justifier le maintien d’une telle pratique sous prétexte qu’elle fait partie de notre histoire ?

La réponse à cette question dépendra de notre capacité à concilier respect des traditions et empathie envers toutes les formes de vie. À mesure que les mentalités évoluent, il devient de plus en plus difficile de justifier le sacrifice de ces animaux au nom de la culture. Le moment est peut-être venu de tourner la page de la corrida, pour écrire un nouveau chapitre où l’art et la tradition s’épanouissent sans avoir besoin du sang pour exister.