Maison Elysée : une nouvelle escale Parisienne à découvrir. La Chronique de Max Himm

Des lieux de pouvoir, Paris n’en manque pas. Et chacun d’eux attire la curiosité des citoyens et des touristes. Mais rares sont ceux qui peuvent se visiter en dehors des journées du patrimoine au prix souvent d’interminables heures de file d’attente.

Qui n’a jamais rêvé de découvrir le Palais de l’Elysée, lieu du pouvoir suprême en France et source naturelle de toutes les interrogations, bien légitimes, quant à son fonctionnement.

Lieu de vie intense avec plus de 800 employés (dont près de 600 dévolus à la sécurité), la Présidence de la République est l’un des rouages de la permanence de l’État où le visiteur est rare s’il n’est pas invité par ses fonctions ou ses talents.

Face à une frustration potentielle mère de toutes les imaginations, l’Elysée s’ouvre au public dans un nouvel espace idéalement placé : la Maison Elysée, au 88 de la Rue du Faubourg Saint-Honoré, située exactement en face du portail d’honneur du Palais, et qui permet de son 1er étage, une vue sur la cour et le perron du Palais.

L’expérience visiteur a été particulièrement soignée par l’équipe du talentueux architecte Jacques DELMOTTE afin de reproduire une infinie de détails et référence à l’ambiance des salons élyséens. Le gris perle, qui habille désormais la salle des fêtes et de nombreux salons de l’Elysée, domine ainsi la décoration, offrant un décor sobre mais d’un chic parisien immédiatement reconnaissable.



La superbe verrière « bleu, blanc, rouge » réalisée par Daniel BUREN dans le jardin d’hiver du Palais inspire la décoration très républicaine des sanitaires et des plafonds du 1er étage.

Dès l’entrée, le visiteur ressent l’âme élyséenne en passant sous le superbe lustre impérial qui ornait auparavant le salon des Huissiers. Les couleurs du drapeau national s’affichent sur la multitude d’objets proposés dans la boutique souvenirs qui ravira tous les budgets et permettra quelques cadeaux originaux, mais toujours Made in France puisque ce lieu se veut aussi le reflet de l’excellence de nos savoir-faire.

La visite se poursuit avec la découverte des métiers de l’Elysée, du garde républicain aux argentiers qui œuvrent aux tables des dîners d’Etat mariant avec brio les grands noms français des arts de la table. Plusieurs services emblématiques sont à découvrir, témoins d’une époque, d’une présidence et de son rapport aux arts et à la diplomatie culinaire.

Que seraient la présidence et la République sans les symboles qui les illustrent : coq, Marseillaise, Marianne … Ou encore sceau de la République livrent leurs secrets avant de rappeler l’histoire même du Palais avant qu’il ne devienne celui de nos Présidents.

La reproduction du salon doré qui abrite le bureau du Président de la République depuis 1958 est parfaite. Au centre, le bureau de l’ébéniste Charles Cressent incarne à lui seul la solennité du pouvoir présidentiel. Utilisé par tous les Présidents de la Ve République (à l’exception de Valery Giscard d’Estaing), ce meuble est le témoin emblématique de la vie élyséenne. Approchez-vous et peut-être vous livrera-t-il quelques secrets d’Etat…

Dernière étape de la visite du rez-de-chaussée avec le cabinet de curiosités qui regroupe une sélection de cadeaux reçus et offerts par le Président de la République. Un espace à ne pas manquer tant il permet de voyager dans les cultures internationales et les symboles du pouvoir. Une source d’inspiration pour choisir vos prochains cadeaux, mais surtout une mine d’informations sur les messages et symboles utilisés par les Chefs d’Etat dans leur diplomatie.

Après tant de découvertes, une pause à l’espace café du premier étage s’impose pour déguster les merveilles pâtissières concoctées par Alain Ducasse, Fabrice Desvigne et Lun-Yi Hsing, respectivement Chef cuisinier et Chef-pâtissier de la présidence. Les papilles succomberont sous les arômes du citron yuzu d’une douceur « bleu, blanc, rouge » ou d’un éclair orné d’une palme dorée en référence à la décoration de l’escalier d’honneur du Palais de l’Elysée.

Visitez la Maison Elysée est possible gratuitement à partir du 30 juillet avant la nécessité de réserver à partir de septembre. Du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h, l’espace offre une belle découverte pour les yeux et l’esprit, quitte à faire naître des vocations chez certains visiteurs qui apprécieront l’approche dépolitisée et pluraliste du parcours.