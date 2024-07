Le mirage démocratique du Venezuela : une dictature déguisée en élections. La Chronique de Sofiane Dahmani

La farce électorale de 2024

Les récentes élections présidentielles au Venezuela ont une fois de plus mis en lumière le sombre théâtre politique orchestré par le régime de Nicolás Maduro. Avec un taux de participation désespérément faible et des accusations de fraude généralisée, ces élections illustrent la mainmise de la dictature sur ce qui devrait être un processus démocratique.

Une participation sous contrainte

Avec un taux de participation officiel aux élections présidentielles d’environ 46%, un chiffre qui, bien que préoccupant, ne reflète pas pleinement la réalité de la situation. Les rapports indépendants indiquent que la participation réelle pourrait être bien inférieure, avec de nombreux électeurs dissuadés de voter par des menaces, l’intimidation et la méfiance générale envers un système électoral corrompu.

L’opposition a dénoncé ces élections comme étant entachées de fraudes massives, avec des preuves de bourrage d’urnes, de falsification des registres électoraux et de suppression des votes. Les observateurs internationaux, bien que limités dans leur accès et leurs moyens, ont également signalé de graves irrégularités. Pourtant, le régime de Maduro continue de clamer sa victoire, brandissant ces résultats comme une validation de son pouvoir.

La façade de la légitimité

Ce qui rend cette situation encore plus désespérante, c’est l’apparence de légitimité que le régime essaie de maintenir. À première vue, les élections au Venezuela suivent une procédure démocratique : il y a des candidats, des campagnes, des urnes, et des bulletins de vote. Mais c’est là que s’arrête la comparaison avec une véritable démocratie.

Les candidats de l’opposition sont systématiquement harcelés, emprisonnés ou contraints à l’exil. Les médias indépendants sont muselés, et la propagande pro-gouvernementale envahit l’espace public. Les institutions qui devraient être garantes de l’équité du processus électoral, comme le Conseil National Électoral (CNE), sont complètement contrôlées par le régime. Dans un tel contexte, parler de démocratie est non seulement trompeur mais aussi cynique.

Une population sous le joug de la dictature

L’impact de cette pseudo-démocratie sur la population vénézuélienne est dévastateur. Le pays est plongé dans une crise économique sans précédent, avec des pénuries alimentaires, une hyperinflation galopante, et un système de santé en ruine. La violence et la criminalité sont omniprésentes, et des millions de Vénézuéliens ont fui le pays en quête d’un avenir meilleur ailleurs.

Pour ceux qui restent, la réalité est faite de répression et de peur. Les forces de sécurité de l’État, y compris les tristement célèbres colectivos, des groupes paramilitaires pro-gouvernementaux, imposent leur loi par la violence et l’intimidation. Les voix dissidentes sont réduites au silence, et toute tentative de protestation est brutalement réprimée.

L’indifférence internationale

Face à cette situation, la réponse internationale a été largement inadaptée. Bien que de nombreux pays aient condamné les élections frauduleuses et refusé de reconnaître le régime de Maduro comme légitime, les actions concrètes pour soutenir le peuple vénézuélien restent limitées. Les sanctions économiques, bien qu’importantes, n’ont pas réussi à ébranler le pouvoir en place, qui continue de trouver des alliés et des moyens de contourner les restrictions.

Les appels à une intervention plus robuste, voire humanitaire, se multiplient, mais restent lettre morte. La communauté internationale semble hésitante, coincée entre la rhétorique des droits de l’homme et la réalité géopolitique complexe de la région. Pendant ce temps, le peuple vénézuélien continue de souffrir, pris en otage par un régime autoritaire déterminé à maintenir son emprise sur le pouvoir à tout prix.



Le chemin vers la liberté

Le Venezuela se trouve à la croisée des chemins. Les récentes élections présidentielles ne sont qu’un autre épisode de la longue agonie d’un peuple sous le joug d’une dictature. Pour que le pays puisse espérer un avenir meilleur, il est impératif que la communauté internationale redouble d’efforts pour soutenir les forces démocratiques et faire pression sur le régime de Maduro.

Il ne suffit pas de dénoncer les fraudes électorales ; il faut agir concrètement pour rétablir la démocratie et la justice au Venezuela. Sans cela, le cycle de répression et de désespoir continuera, et un pays autrefois prospère restera enfermé dans l’obscurité de la dictature.

Sofiane Dahmani,

Étudiant, chroniqueur à Opinion Internationale