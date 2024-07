Coup de théâtre à la Maison Blanche ! La Tribune de Sofiane Dahmani

Joe Biden a annoncé ce dimanche son retrait de la course présidentielle. » Il est dans l’intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre sur mes fonctions de président jusqu’à la fin de mon mandat » a déclaré le président dans un communiqué surprenant. À seulement un mois de la convention démocrate, cette décision bouleverse le paysage politique américain et plonge le pays dans l’incertitude.

Kamala Harris, vice-présidente, a rapidement pris position. Prête à affronter Donald Trump en novembre, elle a immédiatement reçu le soutien de Joe Biden et de plusieurs figures démocrates. Ce soutien rapide par Biden vise à éviter une lutte interne désordonnée au sein du Parti démocrate. Une telle lutte pourrait affaiblir le parti et offrir une ouverture aux Républicains. En la choisissant comme successeur, Biden espère maintenir l’unité du parti et offrir une transition sans heurts vers la nouvelle phase de la campagne. Et ce soutien va au-delà des mots : le groupe de collecte de fonds démocrate a annoncé sa plus grande journée de donations après l’annonce de Biden. Les donateurs et militants se sont mobilisés en masse, témoignant à leur tour leur soutien à Harris.

Cependant, sa nomination n’est pas sécurisée. Marianne Williamson, ancienne candidate à la primaire démocrate, a annoncé sa candidature. Le député centriste Joe Manchin, désormais indépendant, envisage aussi de se lancer. Bien que considérés comme outsiders, ces concurrents pourraient compliquer la tâche de Kamala Harris.

De son côté, Donald Trump n’a pas tardé à réagir. Il a attaqué l’actuelle Vice-Présidente, affirmant qu’elle serait « encore pire » pour le pays que Biden, tout en la qualifiant de “plus facile à battre”. La stratégie de campagne de Trump, axée sur les attaques contre Biden, et notamment son âge, doit désormais s’adapter. Les Républicains s’apprêtent-ils à lancer une campagne féroce contre Kamala Harris, avec des attaques misogynes et racistes ? Quelle sera la suite à “sleepy Joe ?”

Les semaines à venir sont cruciales pour la campagne présidentielle. Harris doit démontrer sa capacité à unir le parti et à attirer les électeurs indépendants, tout en repoussant les attaques virulentes de Trump et de ses alliés. Les donateurs et militants démocrates semblent prêts à la soutenir, mais le chemin vers la Maison Blanche est semé d’embûches.

À l’approche d’une élection historique, l’avenir de la Maison Blanche est plus incertain que jamais. La nouvelle dynamique – laquelle d’ailleurs ?- influencera-t-elle la course présidentielle et l’avenir du pays de manière décisive ?

Sofiane Dahmani,

Étudiant, chroniqueur à Opinion Internationale