Les conséquences électorales de l’attentat contre Donald Trump.

Alors qu’aujourd’hui on célèbre partout en France, la fête nationale, Donald Trump a été victime d’un attentat par un jeune yankee de 20 ans , identifié par le FBI et abattu. C est l’image USA de la nuit dernière, en Pennsylvanie.

Tout comme Reagan en 1981 et Kennedy en 1963 , Trump a été victime d’un attentat et a été blessé légèrement à l’oreille.

En parallèle, on déplore un mort et 2 blessés graves. Je voudrais exprimer un bon rétablissement à tous les blessés et à Donald Trump.

Ces événements sont révélateurs de nos climats populistes.

Tout d’abord, il existe une augmentation de la violence en politique et de la radicalité. C’est évidemment inacceptable. C’est à condamner inlassablement. Je le condamne.

Comme en France, l’Amérique est extrêmement clivée mais avec ce fait violent, c’est un virage à 360• degrés de la campagne américaine. La campagne était jusqu’alors uniquement axée sur l’âge de Biden. Elle se déroulait franchement paresseuse .

Maintenant, on passe d’une dimension de rhétorique d’Aristote de l’ethos( qui permet de toucher la dimension morale de l’auditoire ) et du logos (qui permet de toucher la dimension rationnelle de l’auditoire), à une dimension du pathos qui va toucher la dimension affective de l’auditoire .

Ce n’est pas une analyse théorique. C’est dangereux. Cela a une grande signification.

On bascule dans le pathos autrement dit, on peut ainsi supposer une augmentation de la popularité de Donald Trump, par réactivité compassionnelle et empathique.

Est-ce que cet attentat va impacter sur l’élection présidentielle – américaine de novembre 2024 ?

Cela est vraisemblable.

Est-ce Trump va avoir un regain de popularité ?

Oui . Assurément.

Je le rappelle, la politique est incontestablement affective, vibrante. Les images comptent double. La communication politique est déterminante et pèse aujourd’hui à plus de 50% dans les campagnes électorales. On peut le déplorer . Mais c’est la réalité.

Ces images d’attentat de Trump vont vagabonder sur la sphère mondiale. C est déjà le cas.

Trump a très rapidement réagi, dans sa gestuelle , poing levé, visage en colère. Il a déjà utilisé l’attentat. Les Républicains USA utilisent aussi déjà cet attentat et inondent les réseaux sociaux. Les images sont déjà devenues emblématiques et iconiques. Trump passe du statut de délinquant à celui de victime d’un attentat. Et les messages des dirigeants du monde entier qui ont exprimé leur compassion, sont savamment consacrés et relayés.

D’un autre côté , Joe Biden va devoir changer de stratégie politique immédiatement. Son équipe devra vite faire preuve d’intelligence stratégique et d’un autre positionnement stratégique identitaire d image . Vite.

Cela s appelle un correctif d’image. Il ne souffre daucun amateurisme.

Certes notre époque est passionnante car elle bouge, elle vibre de tous côtés , mais j’aimerais qu il y ait mieux à faire que de décrypter la violence, l’indécent, le sordide et ce nivellement par le bas.

Ghyslaine Pierrat

Docteur en communication politique et économique Spin doctor