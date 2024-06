Rêvolutions… Des livres fous et sages à s’offrir dès maintenant !

Il est 5 heures. La plus belle vidéo de ma vie !

Jamais je n’ai réussi à prendre des images qui reflètent si bien ce que je suis et aussi, malheureusement, l’état de la France et ce que les extremes ont réussi à faire de notre beau pays.

Nous tous, citoyens républicains et démocrates, éberlués devant cette toile qui nous enserre petit à petit, tissée patiemment par nos propres démons, nous devons réagir aujourd’hui et aller voter contre la folie de la haine humaine.

Cette araignée est un miroir… notre miroir national.

Mais, cette toile est aussi toute ma vie car elle montre une folie et aussi une sagesse. L’araignée – j’aimerai la baptiser – sait ce qu’elle veut …

Moi aussi.

Ainsi, cette journée du 30 juin restera dans les annales pour notre beau pays, mais aussi, pour moi.

Car ce midi, oui ce midi, après 3 ans d’écriture quotidienne, après 3 ans de haut et de bas, d’espoir et de désespoir, je lance mon projet littéraire enfin !

Le calendrier électoral a tout chamboulé et notre cher Président Emmanuel Macron, dans sa folie et sa décision de dissolution, m’a obligé à me caler sur ces élections si dangereuses.

Après tout, mes livres sont des pamphlets politiques et intimistes et il y a probablement un sens caché qui nous dépasse.

C’est en pensant très fortement à mes parents, Marga et Peretz, que j’écris ces mots, à ce passé de douleur. Car à midi, je vais me lancer dans le précipice et de toute façon je changerai de vie. je l’ai déjà décidé que mes livres soient lus ou non.

Dans tous les cas, ce midi, je tire un trait sur mon passé.

Et ce midi, c’est à mes enfants, à nos enfants, que je penserai fortement car cette toile, patiemment tissée, ces livres, doivent permettre de se battre et d’espérer encore et toujours !

Je vous laisse, je vais aller voter !

À tout à l’heure.

Pour pré-acheter mes 3 premiers tomes et quelques goudies sympa :

https://fr.ulule.com/collection-revolutions-da/?utm_campaign=presale_191110&utm_source=shared-from-Ulule-project-page-on-Whatsapp

Daniel Aaron