Coup de cœur – Femmes d’exception : 19 femmes remarquables célébrées par le Cercle Adone

L’édition 2024 de la soirée “Coup de cœur – Femmes d’exception” s’est déroulée le 18 juin dernier à la mairie de Paris 16éme.

Cet évènement organisé par RB & Associés, agence spécialisée dans les relations presses et publiques, est porté par le Cercle Adone, association dont l’ambition est de mettre en lumière des femmes qui, par leurs parcours, leurs histoires et leurs engagements, s’affirment pour une société égalitaire et représentative.

Femmes de culture, de média, scientifiques, dirigeantes d’entreprises, femmes politiques, militantes féministes, universitaires etc.… se sont retrouvées dans un cadre exceptionnel pour échanger sur leurs expériences, construire des passerelles et créer du lien en présence de personnalités telles que Mme Camara Fatime, Premier secrétaire de l’ambassade de Côte d’Ivoire venue en lieu et place de S.E.M Ambassadeur, Jérémy Redler, maire de Paris 16ème ou encore de Dominique de La Garanderie, première femme bâtonnière, de représentante de LiveNation France, notre partenaire ou encore Sandrine Yana, Présidente de L-Impact, etc.

Depuis 6 ans, l’association le Cercle Adone renouvelle l’opération « Coups de cœur – Femmes d’exception ». Ces dernières prennent la parole par le biais de tribunes libres dans lesquelles elles partagent leur vision de l’avancée des droits et des conditions des femmes.

Rosie Bordet, Présidente du Cercle Adone et fondatrice de l’Agence de communication RB&Associés insiste sur les valeurs de ce projet qui est une formidable opportunité de mettre en lumière des femmes créatives et déterminées aux parcours inspirants. « Je voudrais vous dire, Mesdames, à quel point vous nous avez touchés, émus et bousculés. Nombre d’entre vous ont inspiré des petites filles à prendre en main leur destin, et rappelé à quel point le potentiel des femmes est extraordinaire. Merci à toutes pour cette leçon de courage et d’innovation ».

Lors de cette soirée, deux prix ont été remis

Le Prix Espoir décerné à Melissa Djabourian-Delaye, première femme à la tête du syndicat des charcutiers traiteurs de Paris. Ce prix récompense une jeune femme prometteuse dont le parcours et les réalisations laissent présager un avenir brillant et qui ouvre de nouveaux possibles. Mélissa a repris une institution de la charcuterie à Sceaux et a co-fondé de la Maison Delaye.

Le Prix Pionnière décerné à Deza Nguembock, présidente du fonds AHADI.

Ce prix distingue une femme ayant fait preuve d’innovation et de leadership dans son domaine, ouvrant la voie à d’autres. Deza est une véritable force de la nature, qui informe, sensibilise et accompagne les entreprises aux enjeux d’inclusivité et de représentativité des personnes en situation de handicap.

L’un des moments forts de la soirée a été la remise d’un chèque de soutien à l’association la Maison des Femmes, créée par Dr Ghada Hatem. Résultat de la vente du recueil des tribunes de toutes les femmes “Coup de coeur” de 2019

à 2023, ce don est d’abord un acte de solidarité, un geste de soutien et d’encouragement dans un contexte des ressources limitées en direction des femmes fragilisées. La Maison des femmes de Saint-Denis est un lieu de prise en charge unique et innovant, pour les femmes victimes de violences, qui propose une approche pluridisciplinaire de proximité, avec un guichet unique.

Un vibrant hommage a été rendu à 2 femmes dont les actions ont marqué positivement la vie de nos compatriotes et qui ont toujours agi en faveur des femmes : Martine Esquirou, Consultante en Brand Communication qui n’a eu de cesse d’œuvrer pour les femmes & la sénatrice de Guadeloupe Victoire Jasmin pour son engagement en faveur des mères isolées et contre le chlordécone.

Les femmes “Coup de coeur-Femmes d’exception “ Edition 2024

Floriane ADDAD, Editrice – Directrice générale International Books France

Mouna AOUN, Présidente de KissKissBankBank & Co

Véronique AUGER, Présidente du Prix Louise Weiss du journalisme européen

Sita CLEMENT, Présidente de Clorhis Consulting

Mélissa DJABOURIAN-DELAYE, Présidente du Syndicat des Charcutiers Traiteurs de Paris & Grand Paris

Denise EPOTÉ, Directrice Distribution Marketing TV5

Dominique ESTROSI-SASSONE, Sénatrice des Alpes-Maritimes

Cornelia FINDEISEN, Cheffe du département RH de la filière numériquede l’Etat – DINUM

Claude GRISON, Chercheuse et CEO de BIOINSPIR

Emma HAZIZA, CEO & Co-Founder de Mayane Labs

Maria KANURAGARAN, Co-fondatrice de la Maison Felger

Jade TARRUSON, Directrice Renting Art & Co-fondatrice du C.A.P. S Festival

Fatima LEGRIGUER-ATIG, Psychologue Responsable USAP GHT-GPNE,

Doctorante LAPPS Université Nanterre, Coordinatrice Violences faites aux femmes CRPPN

Maryse NDJENGA, Cheffe d’entreprise, Directrice de la publication Valeurs ajoutées

Sarah OURAHMOUNE, Vice-Championne de boxe & Ambassadrice Paris 2024

Barbara SENSEY, Fondatrice de la Maison Sensey

Christelle TARAUD, Historienne

Ge Fei XU, Éditrice – Directrice générale International Books France

Charlotte Cooper, Chroniqueuse à Opinion Internationale