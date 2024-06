Participez à la 5ème édition des Trophées des Solutions et luttez contre la précarité énergétique !

La précarité énergétique est un fléau qui touche des millions de personnes en France, et il est temps d’agir ensemble pour éradiquer ce problème. Les Trophées des Solutions sont de retour pour leur 5ème édition, et vous êtes invités à candidater, soutenir et partager vos solutions innovantes pour combattre l’exclusion énergétique.

Dupliquons ce qui marche pour changer d’échelle et éradiquer la précarité énergétique. Ensemble, éradiquons l’exclusion énergétique !

Qui peut candidater ?

Cet appel est ouvert à toutes les entités engagées dans la lutte contre la précarité énergétique :

– Associations

– Entreprises, petites ou grandes

– Structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

– Organisations académiques

– Collectivités territoriales

– Structures associées

Si vous avez mis en place des solutions concrètes, efficaces et déjà mises en œuvre, n’hésitez pas à postuler !

Comment postuler ?

Déposez votre candidature en ligne avant le 18 octobre 2024 minuit. Le formulaire d’inscription est disponible sur [stopexclusionenergetique.org](http://stopexclusionenergetique.org). Assurez-vous de fournir tous les éléments requis pour que votre dossier soit complet.

Cérémonie de remise des prix

Les lauréats seront auditionnés et les prix seront remis le 14 novembre à 14h à Paris, au Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en collaboration avec le Ministère du Logement et de l’Habitat durable.

Ne manquez pas cette opportunité de faire reconnaître votre engagement et de contribuer à une cause essentielle.

Candidatez, soutenez, partagez : ensemble, nous pouvons éradiquer la précarité énergétique !

Pour plus d’informations et pour déposer votre candidature, rendez-vous sur [stopexclusionenergetique.org](http://stopexclusionenergetique.org).

Mobilisons-nous pour un avenir énergétique juste et durable !