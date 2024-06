La France en crise politique ? Et si ce n’était qu’un problème de ressources humaines… La Tribune de Michaël Bullara

Depuis 1958, notre Constitution a traversé les âges sans faillir, s’adaptant aux évolutions de chaque époque. Pourtant, certains pointent du doigt notre cadre constitutionnel pour expliquer nos difficultés actuelles.

À mon sens, le problème ne réside pas dans notre Constitution mais plutôt dans les choix et méthodes de gouvernance, ainsi que dans la gestion des ressources humaines au sein de notre classe politique.

Des responsables politiques en manque de vision.

Pourquoi ne pas le dire : nous sommes confrontés à une baisse globale du niveau de nos responsables publics. La qualité des élus, plus que celle des fonctionnaires, est en cause.

De nombreux élus se concentrent davantage sur le marketing que sur la défense d’un corpus d’idées solides et réfléchies.

Cette tendance se manifeste par des décisions superficielles et court-termistes, plutôt que des politiques profondes et structurées.

Prenons l’exemple de la réforme des retraites. Cette question nécessite une vision à long terme, intégrant les évolutions sur plusieurs décennies. Les débats se sont focalisés sur des mesures immédiates et populaires. Résultat : notre système de retraite se trouve déjà remis en cause par le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) un an après la dernière réforme…

Un dysfonctionnement des mouvements et partis politiques.

Les mouvements politiques, autrefois moteurs d’idéologies et de projets de société, semblent aujourd’hui dysfonctionner. Ils ne jouent plus leur rôle d’orientation et de proposition, se limitant à des stratégies de communication et de séduction de l’électorat. Ce plus petit dénominateur vers le marketing politique, au détriment d’une réflexion de fond, nuit à la qualité des décisions.

Une absence de prospective alarmante.

Malgré la prolifération de structures comme les hauts-conseils, hauts-commissaires, délégations, conventions citoyennes, conseil de la refondation, et autres missions du même acabit, la France souffre d’une cruelle absence de prospective.

Nos responsables politiques se comportent trop comme des gestionnaires à court terme, négligeant la nécessité de planifier et d’imaginer l’avenir de la France à 15, 25 ou 40 ans.

On pourrait citer une multitude de sujets frappants : enjeux environnementaux, énergie, vitalité des entreprises, … qui exigent des politiques visionnaires et ambitieuses alors que les mesures prises sont fréquemment insuffisantes et trop lentes. Nous avons besoin d’une véritable stratégie de long terme !

Pour une Réforme de la Gouvernance.

Il est temps de réformer en profondeur notre gouvernance. Une solution réside dans une meilleure sélection des responsables politiques, basée sur leurs compétences, leur vision et leur capacité à proposer des idées novatrices.

Le serpent de mer du statut de l’élu doit enfin trouver une véritable issue.

Les corps intermédiaires que représentent les élus locaux doivent être reconsidérés ; le cumul d’un mandat de parlementaire et d’un mandat d’exécutif local doit être à nouveau possible afin que ceux qui font les lois ne soient pas déconnectés des réalités ; le droit à la formation des parlementaires, des élus locaux et de leurs équipes doit être une priorité ! C’est l’inverse qui a été fait ces dernières années en divisant par 4 le droit individuel annuel de chaque élu ! Que craignait-on à ce que les élus se forment ? Qu’ils puissent mener davantage de politiques publiques locales efficaces, modernes, en palliant les carences d’un État omnipotent ?

En conclusion, le problème de la France aujourd’hui ne vient pas de sa Constitution.

Pour que notre pays retrouve son dynamisme et sa capacité à se projeter dans l’avenir, il est essentiel de réformer nos pratiques et de redonner à nos partis politiques leur rôle de creuset d’idées et de projets de société.

La France doit retrouver une vision et une ambition à la hauteur de son histoire et de son potentiel.