Silence en tribune, politique sur le terrain ! La tribune de Sofiane Dahmani

Kylian Mbappé, pourquoi ne pas laisser la politique aux politiciens ?

Ah, le doux parfum des conférences de presse d’avant-match ! Ce moment suspendu où l’on parle de stratégie, d’espoirs, de la forme physique des joueurs… mais certainement pas de politique ! Or, dimanche après-midi à Düsseldorf, le capitaine de notre équipe de France, Kylian Mbappé, a décidé de transformer ce rituel en tribune politique. Oui, vous avez bien entendu. L’étoile montante du football français, au lieu de se concentrer sur la rencontre imminente face à l’Autriche, s’est lancé dans un discours enflammé sur ses préférences politiques. Une sortie qui vient briser la neutralité sportive à laquelle nous tenions tant.

Mais, où allons-nous ? Vingt-quatre heures seulement après la charge politique de Marcus Thuram contre le Rassemblement National, voilà que notre capitaine en remet une couche. Quelle cacophonie ! Est-ce vraiment ce que nous attendons de nos héros du ballon rond ? Un joueur de football devrait-il se muer en guide politique ? Rappelons que, jusqu’à présent, les prises de parole de nos Bleus étaient simples : « Allez voter. » Un message clair, net, sans détour ni directive. Ousmane Dembélé, Benjamin Pavard, Olivier Giroud, tous ont respecté cette ligne de conduite en appelant au devoir citoyen sans autre forme d’injonction.

La Fédération Française de Football (FFF), dépassée par l’événement, a dû rappeler d’urgence l’exigence de neutralité. Dans un communiqué diffusé tardivement, elle insiste sur la liberté d’expression, certes, mais aussi sur la nécessité de maintenir une certaine distance entre sport et politique. La FFF appelle à voter, mais demande également le respect de la neutralité de la sélection.

Kylian Mbappé, si tu souhaites t’engager politiquement, ne serait-il pas plus honnête de quitter ton poste de capitaine et de te lancer pleinement dans l’arène politique ? Ta notoriété te donnerait sans doute une tribune de choix, et tu pourrais y défendre tes convictions sans trahir les valeurs de neutralité de l’équipe nationale. Pourquoi mêler les crampons à la politique ? Pourquoi forcer les supporters à choisir entre leur amour du football et leurs convictions politiques ?

Le football a toujours été un refuge, un espace de rassemblement, où peu importent les divergences d’opinion. C’est cette magie que tu mets en danger, Kylian. Alors, de grâce, joue ton rôle de capitaine sur le terrain. Laisse les consignes politiques aux autres. Publiquement, en tant que Capitaine de l’équipe de France, ce n’est pas ton job. Appelle à voter, mais ne dis pas pour ou contre qui. Sinon, troque ta tunique bleue pour un costume-cravate et laisse le ballon à ceux qui veulent encore croire en un sport neutre et rassembleur.