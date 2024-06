Une dissolution hasardeuse de l’Assemblée Nationale. La chronique de Sofiane Dahmani

Emmanuel Macron espère-t-il affaiblir le Rassemblement National en précipitant les élections ? Ou cette stratégie risque-t-elle de mener la France à une instabilité politique et économique accrue ?

Emmanuel Macron a pris une décision audacieuse et controversée en dissolvant l’Assemblée nationale suite aux scores impressionnants du Rassemblement National (RN) lors des dernières élections. Cependant, le choix de fixer rapidement une date pour de nouvelles élections pourrait bien s’avérer une erreur stratégique de grande envergure.

Macron semble croire qu’en précipitant les élections, il piègera le Rassemblement National, espérant que le parti ne soit pas prêt à assumer une telle responsabilité si rapidement. Cette manœuvre, cependant, pourrait avoir l’effet inverse. En agissant ainsi, Macron risque non seulement d’isoler davantage son propre camp politique mais aussi de précipiter la France dans une période d’instabilité.

Le marché boursier de Paris n’a pas tardé à réagir négativement à cette annonce, enregistrant une chute significative. Cela reflète une perte de confiance des investisseurs et une inquiétude grandissante face à l’incertitude politique. En jouant avec le calendrier électoral dans le but de fragiliser le RN, Macron pourrait en réalité exposer la France à des risques économiques et sociaux majeurs.

Il est également crucial de considérer l’éventualité où le Rassemblement National, malgré cette tentative de déstabilisation, parvient à se structurer et à s’institutionnaliser, comme l’a fait Giorgia Meloni en Italie. Si le RN parvient à s’adapter et à modérer son programme pour gouverner, il pourrait bien s’imposer durablement sur la scène politique française. Ce scénario marquerait la fin de la macronie, qui aurait alors succombé à ses propres jeux dangereux.

Macron joue un jeu risqué en misant sur l’échec du RN à court terme, au détriment de la stabilité du pays. Les électeurs se retrouvent ainsi face à une alternative inquiétante, et la France pourrait bien payer le prix fort pour cette stratégie politique imprudente. En politique comme ailleurs, à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler.