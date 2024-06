Un sombre nuage au dessus de la France. La chronique de Mathilde Chardon

Hier, la France a vécu un bouleversement politique sans précédent. Les élections européennes ont vu une victoire retentissante du Rassemblement National (RN). Dans la suite immédiate, le président de la République a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale, plongeant le pays dans une période d’incertitude.

Le pays dispose maintenant de moins d’un mois pour tenter de s’organiser et de faire barrage à l’extrême droite. Mais peut-on espérer des unions ? Avec quels résultats ? La fracture est-elle déjà trop profonde, ou reste-t-il encore un peu d’espoir ? La victoire du RN, un parti historiquement associé au nationalisme, envoie un signal alarmant à la communauté internationale.

À la veille des Jeux Olympiques, qui célèbrent l’unité, la paix et l’amitié entre les nations, cette montée de l’extrême droite en France ne peut que ternir l’image de notre pays. Les idéologies prônées par le RN se trouvent en contradiction directe avec les valeurs olympiques, et cela ne passera pas inaperçu.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 incluront, comme lors des éditions précédentes, une équipe de réfugiés. Cette équipe symbolise l’espoir, la résilience et l’unité au-delà des frontières et des conflits. Si le RN obtient une majorité à l’Assemblée Nationale, il est légitime de se demander quel accueil sera réservé à ces athlètes. Et, avec quel sentiment participeront-ils à la compétition dans un pays représenté par le rejet de l’autre ?

Les Jeux Olympiques ont toujours été une vitrine pour le pays hôte. Ils sont habituellement l’opportunité de montrer le meilleur de sa culture, de son hospitalité et de ses valeurs. Est-ce vraiment l’intolérance et la division que la France souhaite partager avec le reste du monde ? Comment défendre des valeurs si différentes simultanément ? Cela relève de l’impossible. La France, historiquement un bastion des droits de l’Homme, risque de voir son engagement envers la tolérance et l’inclusion remis en question. La presse internationale évoque déjà « un pari fou » qui « prend l’Europe en otage ».

La montée du RN et la dissolution de l’Assemblée nationale marquent un tournant critique pour la France et une mise en danger de notre démocratie. Il appartient désormais à chaque citoyen, à chaque acteur politique et social, de se mobiliser pour défendre les valeurs de notre République et construire ensemble un avenir où chacun trouve sa place sans peur ni rejet de l’autre.

Mathilde Chardon, Journaliste Rubrique Opinion Paris 2024