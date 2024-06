Le Marché d’art « L’Art en C’Oingt » : Rendez-vous des Créateurs du Beaujolais

Situé dans la partie Sud du Beaujolais, plus précisément dans le pittoresque village de Bois-d’Oingt, le marché d’art « L’Art en C’Oingt » se distingue comme un événement phare du « Beaujolais des Pierres Dorées ». Sur le tracé de la célèbre « route fleurie du Beaujolais », reliant Tarare à Villefranche, ce marché attire chaque année de nombreux amateurs d’art et curieux. Situé dans la partie Sud du Beaujolais, plus précisément dans le pittoresque village de Bois-d’Oingt, le marché d’art « L’Art en C’Oingt » se distingue comme un événement phare du « Beaujolais des Pierres Dorées ». Sur le tracé de la célèbre « route fleurie du Beaujolais », reliant Tarare à Villefranche, ce marché attire chaque année de nombreux amateurs d’art et curieux.

Initiée par Patrick Cleyet-Marel, pastelliste de Ternand, et Jocelyne Sambardier, élue de Val d’Oingt, cette manifestation artistique connaît un succès grandissant. « L’Art en C’Oingt » rassemble une vingtaine d’exposants, dont des peintres amateurs, aquarellistes, photographes, sculpteurs, ainsi que des créateurs de bijoux et d’objets recyclés.

Des Artistes aux Talents Diversifiés

Parmi les artistes exposants, Karine Finet se distingue par son parcours et sa vision. Ayant grandi à Angoulême, la capitale internationale de la bande dessinée, Karine vit désormais dans le Beaujolais, où elle combine sa vie familiale et professionnelle avec sa passion pour l’art. Positive et joyeuse, elle se consacre à la création de portraits de femmes empreints d’une énergie de force et de résilience. Selon elle, “On a tendance à représenter la femme davantage par la beauté féminine de son corps que par ce qu’elle dégage en tant que guerrière. Peu importe ce qu’elle vit, une femme restera debout”.

Natalia Kuruch, une artiste d’origine ukrainienne, apporte également une touche unique au marché. Inspirée par la beauté de la nature et les cultures ukrainienne et française, elle crée des œuvres vibrantes avec des techniques de « crépitement 3D artistique ». Utilisant de l’acrylique, de la résine et de la laque sur toile, ses œuvres reflètent un mélange d’expériences passées et de nouvelles découvertes. Formée dans une école d’art en Ukraine et à l’Académie Nationale des Arts de Sofia, Natalia continue de repousser les limites de sa créativité.

L’Innovation et la Créativité à l’Honneur

Le marché d’art met également en lumière des initiatives originales comme celles de Marcel et Madeleine avec leur recyclerie créative, ou Marie Christine Simon, qui transforme des bouteilles et des verres de bière en magnifiques vases, et des CD en sous-verres. L’artiste peintre Jean-Paul Bard et l’atelier d’Anne-Laure, spécialisé dans les bijoux artisanaux, sont également des incontournables de cet événement.

« L’Art en C’Oingt » est plus qu’un simple marché, c’est un véritable rendez-vous culturel où l’innovation et la diversité artistique sont à l’honneur. Cet événement offre une plateforme d’expression aux artistes locaux et permet aux visiteurs de découvrir des œuvres uniques et inspirantes, tout en soutenant la communauté artistique du Beaujolais.

Sofiane Dahmani

Journaliste