Le prix Cocteau Maisons-Laffitte est attribué à Perrine Tripier pour « Les guerres précieuses » (Gallimard)

Depuis 2021, le prix littéraire Cocteau récompense un premier roman qui a su mettre en valeur la langue française par l’inventivité du langage, l’originalité de la narration et le style. Le Prix a été créé à l’initiative de la ville de Maisons-Laffitte et de son maire Jacques Myard avec l’objectif d’honorer l’héritage de Jean Cocteau, qui a passé une partie de sa vie dans cette commune.

L’initiative permet de promouvoir la culture et de soutenir les écrivains contemporains, tout en rendant hommage à l’un des artistes les plus polyvalents et influents du XXe siècle.

Lors de cette troisième édition, six livres ont été sélectionnés et soumis à un vote des lecteurs puis d’un jury composé cette année d’Alain Pages, archiviste à Grosbois et commissaire aux courses, Sylvain Fortier, librairie Les Chemins du Livre à Maisons- Laffitte, Alain Fadat, libraire à la Maisons de la Presse àMaisons- Laffitte, Viviane Necchi, professeur de français, Laurent Bouexière, artiste photographe, Louise de Gussème, épouse de Raphaël bibliothécaire de Maisons- Laffitte, et Olivier Lavoine, lecteur assidu.

Après délibération, le prix Cocteau 2024 a été attribué à Perrine Tripier pour son roman « Les guerres précieuses » chez Gallimard. L’enseignante dans un lycée de Rennes a publié son premier roman en 2021 à 24 ans, réalisant son rêve de toujours.

Au fil des pages, le lecteur suit l’histoire d’Isadora et son fort attachement à sa maison, l’endroit où elle a passé toute sa vie et se voyait la finir. Elle doit pourtant entrer en maison de retraite. Cet événement la replonge dans son passé qui a toujours été lié à cette maison. L’auteure entraîne le lecteur dans les souvenirs d’une vie qui défile au rythme des quatre-saisons. La maison devient une allégorie du souvenir et de la nostalgie, sentiments dans lesquels tout lecteur peut se retrouver.

Cette histoire d’amour et de névrose entre une femme en fin de vie et sa maison est très touchante et a une nouvelle fois conquis les lecteurs.

Jean Cocteau était bien présent lors de la remise du Prix grâce à la Compagnie Les Ecriés.

Et le Prix Cocteau Maisons-Laffitte de raviver, comme le rappela Jacques Myard lors de la remise du Prix à Perrine Tripier au chateau de Maisons-Laffitte, sous les auspices de Louis XIV, la belle idée que « la France est une nation culturelle qui fonde sa super-puissance ».

Les guerres précieuses – Perrine Tripier (Éditions Gallimard) https://www.librairiesindependantes.com/product/9782072961076/

Les Guerres Précieuses – Perrine Tripier – (Folio poche)

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782073049421/

Mathilde Chardon, journaliste et Michel Taube