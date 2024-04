Qui sont ces petits anges ultraviolents ? La chronique d’Eurydice Ndong au cœur de l’actu

Qui sont les petits anges ultraviolents qui cognent, harcèlent, tuent nos enfants ?

Pas un jour ne passe sans que nous soyons témoins de faits d’actualité qui heurtent notre conscience.

Qui sont ces anges qui gangrènent notre société française ?

Qui sont ces anges mal éduqués, oui il faut le dire, mal éduqués, dangereux, qui se pensent au-dessus des lois, et si loin des valeurs françaises ?

Pourquoi pendant que certains enfants de la France frappent, harcèlent cognent, tuent…, d’autres prennent le bon chemin ?

Je peux vous le dire en tant que maman, oui car c’est en maman que je vous parle : la plupart des anges ultraviolents sont issus du syndrome de la maman solo qui est un fléau problématique de la société.

La famille traditionnelle qui était un rempart essentiel à la construction d’un enfant a disparu.

Mais pour autant les mamans solos doivent-elles être excusées à tout prix ?

Non ! Même si nous sommes seules, nous devons éduquer nos enfants malgré l’absence des pères ! Mais de quel genre de père parlons-nous ? De quel côté de la société constatons-nous que l’absence du père fait cruellement défaut ? Qui sont ces jeunes ultraviolents en manque de repère ?

Les cas tragiques de Samara, Shemseddine, Matisse dévoilent les vrais enjeux d’éducation, de religion et de démission laxiste de l’État.

Je m’explique : les parents sont les premiers à excuser leur enfant sans plus les punir. Alors que le premier rempart d’un enfant devrait être son foyer, les parents ne punissent plus leur enfant ! Quelle erreur ! Moi je n’hésiterai jamais à le faire et mes enfants le savent.

La pauvreté n’est pas une excuse.

J’écoutais Madame Rachel Keke, devenue députée, dire qu’elle a peur pour la sécurité de ses enfants, ici en France, parce que la police française tue. Non Madame Keke, c’est la racaille qui tue des innocents. Moi je n’ai pas peur pour mes enfants car ils sont bien élevés.

Mais pourquoi donc Madame Dieynaba Diop, socialiste bon teint, sous-entend-elle que les difficultés sociales sont la cause de l’ultraviolence des jeunes ? J’ai eu mon fils ainé à 16 ans, j’ai connu la misère, la solitude, le désarroi, la honte familiale, et pourtant ce fils, après avoir eu son bac à 17 ans, est entré dans l’armée pour servir son pays, la France, et les Français.

Nombre de ces enfants crachent sur la France. Moi, je n’ai jamais appris à mes enfants à cracher sur leur pays. J’ai élevé correctement mes enfants ici en France, et comme c’est bizarre, ni eux ni moi n’avons peur de la police.

La religion des auteurs peut être en lien avec le problème. Tabasser une personne en la traitant de kafira ne fait pas référence à la culture française. Deux cultures s’opposent, s’affrontent, comme disait feu Gerard Collomb : aujourd’hui, nous sommes côte à côte et demain nous serons face à face…

Que fait l’État français ? Il a baissé les bras, par peur et a laissé s’installer le mépris de l’autorité. Les enfants perdus de la République ne respectent plus les parents, la police, l’État.

L’État les excuse, la gauche les excuse, les parents font de même. Que reste-t-il à ces enfants sans cadre, sans colonne vertébrale sans vison française ? Telle une meute de loups, ils voguent de territoire en territoire à semer le chaos.

La Politique de l’excuse a assez duré, la Justice de l’excuse a assez duré, les vendus à la politique de l’excuse, nous en avons assez ! À quand un coup de pied dans la fourmilière ? A quand les valeurs éducatives, républicaines, religieuses, identitaires, autoritaires, culturelles, françaises ?

Ces jeunes ultraviolents qui terrorisent nos enfants doivent faire de longs séjours dans des camps militaires, au service de la France, en apprenant un métier, le respect et les valeurs françaises.

Eurydice Ndong

Chroniqueuse