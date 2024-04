Pauline Hillier remporte le Prix littéraire du Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Le jury de la deuxième édition du Prix littéraire du CESE récompense Pauline Hillier pour Les contemplés (Éditions La Manufacture de livres). Ce roman autobiographique de l’ancienne FEMEN d’origine vendéenne lui a été inspiré par son séjour dans une prison tunisienne à la suite d’une manifestation pour la libération d’une militante détenue à Tunis.

Il relate le nouvel ordre du monde qu’elle découvre, des règles qui lui sont dictées dans une langue qu’elle ne comprend pas. Au sein du Pavillon D, cellule qu’elle partage avec vingt-huit codétenues, elle n’a pu garder avec elle qu’un livre, Les Contemplations de Victor Hugo. Des poèmes pour se rattacher à quelque chose, une fenêtre pour s’enfuir. Mais bientôt, dans les marges de ce livre, la jeune femme commence à écrire une autre histoire. Celle des tueuses, des voleuses, des victimes d’erreurs judiciaires qui partagent son quotidien, lui offrent leurs regards, leurs sourires et lui apprennent à rester digne quoi qu’il arrive.

Sous la présidence d’honneur de l’écrivain et membre de l’Académie française, Erik Orsenna, le jury composé de Régine Hatchondo (présidente du Centre National du Livre), Véronique Ovaldé (écrivaine), Olivier Barbarant (poète et critique littéraire), Bertrand Périer (avocat et écrivain), Julia de Funès (philosophe, essayiste et conférencière), Sabine Roux de Bézieux (conseillère du CESE), Bernadette Groison (conseillère du CESE), et Benoît Garcia (conseiller du CESE) a choisi l’ouvrage à l’unanimité, saluant « la créativité et l’engagement des auteurs qui, à travers leurs écrits, contribuent à nourrir la réflexion sur les défis sociétaux actuels ». Les quatre autres romans finalistes étaient Maï et Mouna de Béatrice Castaner (Éditions Serge Safran), Les chemins d’exil et de lumières de Céline Lapertot (Éditions Viviane Hamy), Vendredi, au jour le jour d’Anouch Paré (Éditions L’oeil d’or) et Les évaporés d’Isao Moutte (Éditions Sarbacane).

Attribué pour la première fois en 2023, le prix du CESE vise « à récompenser un roman ou un roman graphique explorant les thèmes de l’altérité, du vivre-ensemble et des actions contribuant positivement à notre société et à la planète ».

Laurent Tranier

Rédacteur en chef Opinion Internationale, chef de rubrique Amériques latine, fondateur des Editions Toute Latitude