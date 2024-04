Attaque de l’Iran sur Israël. La tribune de Ghyslaine Pierrat

La terre Israël a été attaquée le 7 octobre 2023 !

L’Iran a attaqué Jérusalem la nuit dernière.

Réunion du G 7 en ce dimanche.

Depuis le 7 octobre 23, le conflit avec le Hamas se poursuit, avec son lot de victimes. Je le déplore.

L’Iran a attaqué Israël la nuit dernière.

Je condamne cette offensive guerrière.

Guerre de fierté et d’honneur, guerre de principes, guerre pour la terre et les frontières, guerre de religions, guerre des mensonges, guerre des images et de communication guerrière , guerre de toujours : elle n’en finit pas.

C est le temps des attaques, des défenses : pas des résolutions. L’exaltation des esprits est à son comble , empêchant la sagesse de se frayer un chemin de paix négociée, mettant en péril la question de la libération des otages.

350 drones et missiles ont été lancés sur Israël et Jérusalem, la nuit dernière (drones , roquettes ou missile balistiques) : des images inédites. Des engins au dessus de la Knesset ont été interceptés par le Dôme de fer. Israël, la France, les Britanniques, l’armée jordanienne sont également intervenus ensemble pour intercepter ces drones et missiles, tout comme l’Égypte . Les États -unis assurent leur soutien à Israël. La France a contribué à la défense d’Israël.

Jérusalem est un lieu sacré. Rarement visée, elle a été menacée. Elle est la terre des symboles de l’humanité. C’est un lieu sacré entre les sacrés.

Le pouvoir iranien a-t-il fait aussi du symbolique ? Est-ce les dirigeants iraniens vont s’arrêter ou discute-t-on du chantage nucléaire ?

Alors ?

La suite est en train de s écrire :

Si 99% des drones, lancés sur Israël par l’Iran, ont été neutralisés , la représentation Iranienne, à l’ONU, vient d’annoncer que l’attaque est terminée.

Évidemment, Israël qui vient de déclarer “qu’il y aura une riposte décisive” .

Vocabulaire terrible qui sonne, en écho, à ce

qui s’est passé hier soir, historique et inédit : jamais l’ Iran n’avait attaqué, directement, l’état hébreu !

Israël reste et demeure la seule démocratie de 9 millions de citoyens au Moyen Orient, et surtout

elle est à « l´avant garde de notre civilisation ».

Aujourd’hui, Israël incarne le pays du courage, nation empêtrée dans la guerre tout court et la guerre de communication.

L’Etat d’Israël pleure ses enfants assassinés sauvagement et s’est engagé dans une guerre de défense et de survie.

Elle traque partout le Hamas.

De son côté, Gaza piégé, est défigurée et crie famine. Pour ceux qui sont innocents et qui n’ont préparé, en rien, le 7 octobre 23, c’est terrifiant et bouleversant.

En avril 2024, les haines s’enchevêtrent.

Ceux qui voudraient rester neutres et objectifs se cachent et sont de moins en moins nombreux.

Nous tous, les contemporains, regardons les images de ces affrontements, conscients de la gravité de ce conflit, pétrifiés de cette escalade guerrière mais l’horizon des solutions est ombragé.

Nombreux s’interrogent : la 3 ème guerre mondiale aura-t-elle lieu ?

Personne ne le sait vraiment.

*Mais le fait que co-existe un dangereux harcèlement des Houtis en Mer Rouge, armés par l’Iran, sur les navires, est inquiétant.

C’est un fait majeur pour le commerce international qui fait perdre à l Égypte une importante partie de la rente du canal de Suez.

*Le fait que la Chine est très concernée, est à la fois alarmiste et à la fois curieux. Curieux parce-qu on peut aussi se demander est-ce un espoir, car la Chine a besoin de tranquillité pour transporter ses produits en Europe ?

Il ne faut pas oublier que la Chine a une base militaire en Mer Rouge. Elle essaye de jouer un rôle modérateur mais veut ainsi accroitre son influence. La Chine espère ainsi damer le pion à la Russie, alliée de l’Iran. En même temps, la Chine courtise aussi l’Iran. Depuis toujours les relations internationales sont, par définition, alambiquées, entortillées et complexes. Elles le sont davantage aujourd’hui.

*S’ajoute le fait que le régime de répression féroce et interne des mollahs perdure, est sinistre et redoutable.

Comment écrire le mot paix en ces heures de guerre ?

Comment expliquer à des guérillos permanents qui ne vivent qu’à travers la guerre, qu’une autre vie est possible ?

La guerre au Moyen-Orient est-elle un état normal pour eux ?

La folie de la destruction, la cascade de problèmes, sont-elles une triste fatalité ?

J’en rage.

Dès lors, que vont faire les autres pays , l’Europe, la communauté internationale, les États Unis et la France pour trouver une solution nouvelle et pérenne ?

Ghyslaine Pierrat

Directrice parlementaire

Docteur en communication politique et économique, Spin doctor

Auteur de 3 ouvrages : « La communication n’est pas un jeu », « Macron et les autres », « Qui sont les acteurs et les influenceurs de la vie politique française ? », aux éditions de l’Harmattan-Paris.