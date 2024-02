Salon de l’agriculture : de l’excellence au dévouement, les médailles sont dans le pré !

Le Salon International de l’Agriculture est aujourd’hui une institution chérie des Franciliens qu’elle met en contact, chaque année Porte de Versailles pendant 10 jours, avec le monde agricole de France, d’Outre-Mer et même d’ailleurs, dans sa formidable richesse et sa diversité. Chacun y renoue le contact avec un lieu de villégiature, avec une identité provinciale, avec un imaginaire hérité de ses parents ou grands-parents, ou avec un univers totalement étranger mais fascinant. Et surtout, avec tous les bons produits de nos territoires.

Devenu vitrine du secteur agricole composé de milliers de modèles d’exploitation différents, de toutes tailles et de toutes productions, le Salon est aussi l’occasion pour la profession de se retrouver, de partager et de montrer ce dont elle est capable.

Le Salon, au terme de son célèbre Concours agricole, attribue des médailles (bronze, argent, or) aux meilleurs produits de chaque catégorie. Elles viennent ensuite attirer l’œil sur l’emballage des produits distingués pour leur excellence dans les rayons des commerces et sont grandement appréciées des producteurs dont elles peuvent faire s’envoler le chiffre d’affaires.

Une autre distinction, moins connue mais très prisée, est attribuée par le Salon : il s’agit de la « Médaille d’honneur du Salon de l’Agriculture », qui récompense chaque année une poignée de personnalités « ayant donné de leur temps, de leur énergie, de leurs initiatives ou idées au salon en particulier et à l’agriculture en général ».

Cette année, en têtes d’affiches parmi les dix-neuf récipiendaires, on trouve l’animatrice TV Karine LE MARCHAND, présentatrice depuis 2010 sur M6 de l’émission « L’Amour est dans le pré », très engagée aux côtés des agriculteurs, jusque sur les barrages lors des récentes manifestations paysannes. On trouve aussi Carole DELGA, présidente du Conseil régional d’Occitanie, aux côtés de l’écrivain et chroniqueur, homme de radio et de télévision (Le Petit Rapporteur… entre autres) et, par-dessus tout amoureux de la France des terroirs , Pierre BONTE. Mais aussi, signes des temps, l’agri-youtubeur Étienne FOURMONT (#agrikol) et Olivier DAMAISIN, ancien député du Lot-et-Garonne et Coordinateur national du plan sur la prévention du mal-être en agriculture.

Cet ancien élu local a porté à l’Assemblée nationale entre 2017 et 2022 la question de la revalorisation des retraites agricoles et les premières alarmes sur le mal-être dans les campagnes.

Sous son autorité, et en relation avec les ministères de l’Agriculture, de la Santé, du Travail et de la Solidarité, des « sentinelles » sont désormais déployées dans chaque département pour essayer de détecter et prévenir les situations d’isolement pouvant conduire les exploitants à des gestes désespérés : une initiative française qui porte déjà ses fruits en matière de prévention du suicide et qui pourrait être déployée prochainement à l’échelle de l’Europe.

Saluons enfin Jacques PEDEHONTAA, maire de Laas, vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, et heureux président des Folies béarnaises. De belles folies grâce auxquelles des milliers de brebis ont descendu les Champs-Elysées à Paris en 2022.

« Médaille d’honneur du Salon de l’Agriculture » – La liste des primés 2024 :

Thierry BEGIN, sécurité, protocole du Salon International de l’Agriculture

Pierre BONTE, chroniqueur

Laurence CHAMPIER, directrice générale de la Fédération des banques alimentaires

Giannina COHEN AUBIER, directrice de l’agence VFC RP

Olivier DAMAISIN, ancien député, coordinateur national du plan sur la prévention du mal-être en agriculture

Thibault DE JAEGHER, directeur général délégué du Pôle Industrie – Infopro Digital

Carole DELGA, présidente du conseil régional d’Occitanie

Sébastien FERRA, commissaire CGA vins

Étienne FOURMONT, agri-youtubeur, #agrikol

Lailla GUILLEMOY-DJAOU, directrice générale de la société Evidentiel, gestion des entrées du Salon International de l’Agriculture depuis 2000

Éric LAINÉ, ancien président de la Confédération générale des planteurs de betterave

Colonel Marie-Audrey LEHEUP-HAZARD, au titre de commandant du Régiment de cavalerie de la Garde républicaine

Karine LE MARCHAND, animatrice de télévision et actrice

Alain MARTY, responsable promotion à la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Louis ORENGA DE GAFFORY, président de l’Association des membres de l’Ordre du mérite agricole

Marc PAGES, directeur général d’INTERBEV

Jacques PEDEHONTAA, maire de Laas, président des Folies béarnaises, vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques

Alain PETIOT, éleveur de porcs dans l’Allier

Hervé PILLAUD, agriculteur, conférencier, consultant, auteur.

Laurent Tranier

Rédacteur en chef d’Opinion Internationale et fondateur des Éditions Toute Latitude