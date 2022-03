Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées… Et même 2022 brebis ! Reportage photos

Ils étaient tous là sur les Champs-Elysées ce dimanche 6 mars : Henri IV et son cheval blanc, des paysans, des chanteurs polyphoniques et surtout 2022 brebis. Bref autant de folies béarnaises qui ont clôturé en beauté un Salon de l’agriculture réussi [cf notre encadré], une édition renouvelée après la parenthèse Covid.

C’est Jacques Pédehontaà, maire de Laàs et vice-président de l’agence d’attractivité et de développement touristiques (AaDT64) Béarn et Pays basque, qui était à l’initiative et le chef d’orchestre de cet événement inoubliable.

Transhumance, pastoralisme, France agricole, des terroirs et fière de l’être, c’est tout un art de vivre à la française que Jacques Pédehontaà et ses amis ont voulu défendre !

Un seul message, Monsieur le Maire : rendez-vous dans un an sur les Champs-Elysées !

Et, en attendant, une petite Parisienne spectatrice et conquises par toutes ces brebis, a composé ce petit poème inspiré de la chanson de Joe Dassin :

A midi ou à minuit

Voilà les brebis

Il y a vraiment tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées…

Michel Taube