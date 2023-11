Ghislaine Alajouanine décorée Commandeur de la Légion d’honneur par le Grand Chancelier François Lecointre

Ghislaine Alajouanine a donc reçu le 16 octobre 2023 les insignes de Commandeur de la Légion d’honneur par le Grand Chancelier (le cinquième à honorer cette femme d’exception) et Général d’armée François Lecointre.

Devant une Assemblée nombreuse et conquise, les prises de parole ont permis de retracer une vie d’engagements, de rencontres décisives, d’enseignements dont se sont enrichis les nombreux réseaux dans lesquels rayonnent la Creusoise installée à Saint-Cloud depuis des décennies.

De l’Académie de télémédecine aux nombreux cénacles de l’Institut de France, de ses quatre mentors (Alexandre de Marenches, Jean Cluzel, Emmanuel Alain Cabanis, Hélène Carrère d’Encausse) à la direction des grandes entreprises françaises, Madame Télémédecine a pu retracer tout un parcours de vie à travers les nombreux remerciements adressés ce soir-là.

Ces dernières années, Ghislaine Alajouanine a surtout fait sienne et incarné le concept de convivance dont elle fait une valeur cardinale. La Fondation « un Avenir Ensemble » qui aide des jeunes à gravir les plus hautes marches de l’ascenseur social, en est une illustration : à l’instar de la filleule de Ghislaine, Tharmila, devenue fonctionnaire internationale à l’Unesco, et qui vient d’avoir avec son conjoint Guga une petite fille Arya (qui signifie noble et honorée en sanskrit) .

Avec ce culot, cette audace, cette joie de vivre qui ont forgé cette « Alajouanine touch », cette élégance toute particulière qui maintient sa jeunesse, Ghislaine Alajouanine s’est faite aussi poète en partageant un quatrain de son dernier poème « Au feu de l’espoir » :

Et si Chacun de nous empoignait son courage,

Et si chacun de nous prenait un bout de cause

Pour poser une pierre au faîte de sa vie

Et construire un destin beaucoup plus grand que lui.

A côté des Académiciens et grands Entrepreneurs présents, pour ne citer que quelques-uns : Jean Claude Trichet, Bernard Stirn ,Bruno Cotte ,Jacques de Larosière, Michel Pébereau, François d’Orcival, Jean François Mattei mais aussi le Grand Rabbin de France Haïm Korsia.

Le féminin était à l’honneur de cette cérémonie et Ghislaine Alajouanine, une des trois seules femmes à avoir été élevées au rang de Commandeur dans la promotion du 14 juillet, a tenu à saluer de grandes dames à stature internationale et pionnières comme l’Académicienne Sinologue Marianne Bastide-Bruguière, l’Ambassadeur de France Sylvie Bermann, Gilberte Beaux, Patricia Barbizet, Catherine Barthélemy, Mercedes Erra, Colette Lewiner, Jacqueline Morand-Deviller, Martine de Boisdeffre, Sabine Baïtto-Beysson, Dominique de La Garanderie, Brigitte Pisa, Marie-Anne Montchamp, Sandrine Lemoine et de nombreuses autres.

Comme l’a écrit Goethe : « l’éternel féminin nous attire vers les hauteurs ». A quand la parité dans les hauts grades de la Légion d’honneur ?

« Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde ! », avait écrit Jean d’Ormesson. Tel fut le cas de cette cérémonie hors norme.

Il ne fut donc pas difficile pour de nombreux témoins de la cérémonie de répondre dans la vidéo ci-dessous à notre question : « il existe 1000 et une Ghislaine Alajouanine, laquelle a touché votre cœur ? »…

Michel Taube