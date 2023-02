Sandrine Rousseau, l’homme reconstruit pourra-t-il fêter la Saint-Valentin ? L’édito de Michel Taube

Un homme reconstruit pourra-t-il ce soir fêter la Saint-Valentin à son amoureuse ou devra-t-il attendre que cette dernière l’invite éventuellement à sa table ? Pourra-t-on offrir des roses rouges à son aimée alors qu’elles ne sont pas de saison ? Et osera-t-on céder à la fibre consommatrice en allant au restaurant ce soir en amoureux ? Nous vivons dans une époque où les sentiments les plus purs ont la vie dure.

La Saint-Valentin n’est plus ce qu’elle était ! Mais l’amour est, doit être, plus fort que le climat, plus fort que la politique, plus fort que les ultra-féministes qui voient en chaque homme un prédateur.

L’amour est l’essence, le moteur de la vie. Il mérite bien son jour de gloire.

Alors, oui, comme à Noël, la Saint-Valentin doit attrister les trop nombreuses âmes esseulées. La solitude a gagné du terrain dans nos sociétés à la fois aseptisées et plus violentes. Il fut un temps, en 2011, où la solitude était grande cause nationale. Combien de veuves et de veufs (comme l’auteur de ces lignes) laissés par les 150 000 morts du Covid ?

Allez, il n’y a pas plus politique que l’amour. Sauf le 14 février qu’on va laisser aux amoureux ! Et l’an prochain, c’est sûr, des millions de femmes et d’hommes seuls auront trouvé leur âme sœur.

Bonne Saint-Valentin !

Michel Taube