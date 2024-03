Droit des femmes : rien n’est acquis, tant reste à (ap)prendre. Tribune de femmes leaders d’Occitanie

Il y a dix ans, on n’aurait pas imaginé constitutionnaliser l’IVG, les choses progressent.

Il y a 10 ans, on n’aurait pas imaginé devoir protéger l’IVG d’une potentielle remise en question, les choses régressent. Alors, si nous ne pouvons que nous réjouir que la constitution érige un nouveau mur entre les aiguilles à tricoter qui ont torturé bien des femmes et notre liberté à disposer de notre corps, nous nous devons de garder les yeux bien ouverts car cela signifie aussi qu’un nouveau mur était nécessaire.

Provenant des quatre coins d’Occitanie, toutes un peu héritières de la Montalbanaise Olympe de Gouge et nées d’une région emblématique de résistance et de solidarité, nous serinons en cette journée internationale qu’il n’est pas d’acquis qui soit exempt du risque d’être questionné. Pour paraphraser Ernest Renan, le droit des femmes est un plébiscite de tous les jours.

Les combats de nos mères nous engagent. Les combats de Simone Veil, dont le nom résonne beaucoup ces derniers jours, nous engagent. Droits des femmes, paix, extrême droite, Europe… tant de nobles luttes ont jalonné la vie de Simone Veil et tracé le chemin de ses victoires sur la barbarie. Ce sont autant de justes progrès qui appellent notre attention active pour les protéger.

Faire le pari de la sororité

Et d’autres terrains restent en grande partie à défricher. L’accès aux services de santé reproductive dans nos zones rurales, les disparités salariales persistantes, la sous- représentation aux postes de pouvoir et les violences faites aux femmes demeurent des préoccupations majeures. Prenons l’exemple du premier point : 90% de l’Occitanie est constitué de zones rurales – avec une présence marquée de reliefs montagneux. Cela pose des questions très particulières, très spécifiques à notre territoire pour la santé féminine et reproductive, alors même que la fécondité est faible dans notre région avec 1,68 enfants par femme contre 1,76 au niveau national (INSEE, 2021).

Nous souhaitons que nos thèmes soient considérés et que la société s’inscrive dans une trajectoire d’égalité qui nous sera bénéfiques à tous, hommes et femmes, comme membres d’un ensemble social plus harmonieux. Pour cela, nous entendons nous saisir des grands rendez-vous de notre démocratie, comme les élections européennes qui arrivent. Nous entendons faire le choix du progrès, et non celui du repli, dont les femmes sont toujours les premières à pâtir. Partout dans le monde, l’arrivée au pouvoir de partis réactionnaires se traduit par un recul du droit des femmes.

Et, au-delà des urnes, nous voulons faire le pari du collectif, de la sororité et de l’empowerment. Nous avons beaucoup à apprendre les unes des autres, à partager, à construire ensemble pour avancer vers un monde où nous pourrons prendre toute notre place. Notre force, individuelle et collective, est là. Et c’est portées par des valeurs de bienveillance, de justesse, de responsabilité et de solidarité que nous allons la décupler.

Signataires :

A l’initiative de Barbara DE VOS, Présidente fondatrice d’une société́ de conseil

Irène Tolleret, Députée européenne

Corinne Vignon, Députée Renaissance

Françoise Dumas, Ancienne présidente de la commission défense de l’Assemblée nationale

Stéphanie Neubert, Directrice du Goethe-Institut

Alexandra Leuliette, Cadre de la fonction publique et membre d’une fondation européenne

Bernadette Bandler, Avocate

Sylvie Brot, Professeur à l’université et conseillère municipale

Brigitte Cohen, Médecin et présidente de l’Observatoire du pays de Thau

Catherine Daufes-Roux, Ancienne députée

Monique Garcia, Présidente du Mouvement européen PO/Aude

Marie-Christine Guittard, Médecin et ancienne conseillère municipale

Aline Hryhorczuk, Conseillère municipale

Sylvie Karsenty-Casanova, Présidente du Mouvement européen de l’Hérault

Sophie Lecommandoux, Présidente de L’APASC (association)

Sylvie Lequevaques, Présidente du Mouvement européen Haute-Garonne

Frédérique Lis, Chargée de mission – Agence du Service Civique

Marthe Marti, Ancienne adjointe au maire et conseillère communautaire

Sylvie Ros-Rouart, Adjointe à la culture et à l’égalité Femmes/Hommes

Elisabeth Tourneix-Pallme, Conseillère municipale et présidente de Pulse of Europe 31

Sophie Trilles, Elue municipale

Jacqueline Winnepenninckx Kieser, Présidente du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de Haute-Garonne

Alliance Zehaf, Elue municipale et présidente FCPE