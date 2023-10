Sois belle et ouvre la : les 1001 visages de l’environnement au féminin au coeur du Sommet des Trois bassins. Une série de portraits du photographe Thierry Foulon

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, le Cercle Optima et Opinion Internationale, avec le soutien de FDS, du think tank Ivy Plus European Leaders et de 2GAP. vous proposent de participer…

Infirmières et fières de l’être ! Libérales et tout aussi fières de l’être ! Alexandra Herpin et Patricia Goncalves sillonnent tous les jours la région parisienne pour soigner et veiller au plus près sur…