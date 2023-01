Sois belle et ouvre la : la Femme Goralska 2023 est Nice Nailantei Leng’été

C’était l’événement parisien à ne pas manquer, comme pour clôturer en beauté la Fashion Week haute couture de Paris : un grand hôtel accueillait jeudi 26 janvier la remise du Prix de la femme Goralska du nom du joaillier de la Rue de la paix détenu et inspiré par Corinne Evens, la diamantaire belgo-polonaise au grand cœur.

La femme Goralska 2023 est Nice Nailantei Leng’été. Aussi belle que militante, présidente de la Nice Place Foundation. La lauréate milite au Kenya et dans le monde contre les mutilations génitales et pour l’éducation des jeunes filles. Par son aura, son rayonnement, Nice est devenue une star mondiale de cette cause si précieuse.

Le jury de la femme Goralska était présidé comme chaque année par la philosophe, l’éthicienne pourrait-on dire, Monique Canto-Sperber.

Et c’est la grande actrice, pardon la James Bond Girl, Caterina Murino, créatrice d’une marque de bijoux [notre photo] à son nom distribuée par Goralska et inspirée de sa rayonnante Sardaigne natale où elle crée ses propres bijoux, qui a remis le Prix à Nice Nailantei Leng’été.

Rappelons que les deux premières lauréates du Prix Goralska furent (et resteront) en 2019 Jannat Al-Ghezi, militante Irakienne contre les violences faites aux femmes dans son pays, et dirigeante de l’Organization of Women’s freedom in Iraq (OWFI), et Fatimata Mbaye, célèbre avocate mauritanienne en 2016 qui défend les injustices et souffrances infligées aux jeunes filles et femmes en Mauritanie.

Cet événement a mis aussi la lumière sur la Fondation Evens, créée par les parents de Corinne Evens, qui œuvre à bâtir une Europe ouverte aux valeurs de diversité, de liberté, de responsabilité et de solidarité.

Les plus généreux du tout-Paris ont salué cet événement chic et engagé. On pouvait y croiser Jeannette Bougrab, ancienne ministre et conseiller d’Etat, le chef d’entreprise Joe Lévy, l’avocat Jean-Paul Benoît, Mireille Faugère, présidente de l’AMREF Flying doctors (dont Nice Nailantei Leng’été est Marraine internationale), mais aussi le galeriste italien Corrado Bortone, la Libano-Arméno-Française Lara Moutin, conseil en développement durable, Kyra Brenzinger, rédactrice en chef de Liberalis, le magazine tendance des Professions libérales, Emmanuelle Brame de La Coussaye, experte en art, Marc Fredericksen, président de l’Office de Relations d’Affaires.

Les femmes Goralska sont comme les engagements de Maison Goralska et les valeurs portées par ses bijoux : engagés !

Michel Taube

Pour aller plus loin :

https://www.goralska.com/

https://evensfoundation.be/

https://niceplacefoundation.org/