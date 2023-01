Who’s next ? Les Chinois fêtent le Nouvel An et la mode parisienne. L’édito « Sois belle et ouvre la » de Michel Taube

Voilà trois ans que les Chinois l’attendaient : au moment où commence la plus grande transhumance humaine de la planète avec le Nouvel An chinois, une forte délégation de la ville de Futian, quartier d’affaires de Shenzhen, voisine continentale de Hong Kong, était à Paris cette semaine pour signer une convention de partenariat stratégique avec Fred Maus, patron d’Eurovet, et Sylvie Pourrat, déléguée générale, qui organisent ce week-end (du 21 au 23 janvier Porte de Versailles à Paris) les salons de la mode Who’s next, IMPACT, Bijorhca, et le Salon international de la Lingerie & Interfilière Paris.

Les Chinois aiment Paris et plus particulièrement la mode à la française. Ce partenariat est le signe du retour des Chinois à dans la capitale mondiale du luxe qui, il faut le dire, manquaient beaucoup au rayonnement de la capitale française. Il fallait aussi à nos amis chinois marquer le coup de leur retour (enfin !) sur la scène internationale en s’affichant au côté d’un des principaux organisateurs d’événements professionnels dans le monde de la mode, des accessoires et du luxe.

Futian et Shenzhen sont connus pour être parmi les ateliers du monde. Cette ville métropole si jeune (ils n’étaient qu’un village de 30.000 habitants il y a 42 ans !) est en train de devenir une des capitales internationales de la mode avec plus de 2000 entreprises du secteur déjà installées sur place. Ville dynamique, créative et rapide (comme le symbole du lapin pour cette nouvelle année), Futian tenait à venir à Paris au plus vite.

En ces temps de crise, de tensions internationales, la mode, le luxe, la beauté sont des vecteurs de pacification et de passerelles entre les civilisations et les nations. Le commerce, les échanges atténuent les tentations de guerre auxquelles les puissances politiques cèdent parfois, comme on le voit tragiquement en Ukraine.

En attendant de croiser de nombreux Chinois à Who’Next, adressons, en cette année du lapin qui succède à l’année du tigre qui était peut-être trop impétueux et agressif bien que si majestueux, une bonne année tissée de santé, de liberté, de joie et de prospérité à tous nos amis sino-asiatiques, de Shenzhen à Hong Kong, de Futian à Pékin, mais aussi de Taïwan à la Corée et à la Thaïlande, de Singapour à la Malaisie, des Philippines à Brunei et en Indonésie, du Viêt-Nam au Cambodge (qui a aussi son propre Nouvel An en avril), autant de pays où le Nouvel An lunaire ou la fête du printemps est également célébré en famille.

Et à toutes les femmes du monde chinois comme de l’univers de Who’s Next, partageons ce message de notre rubrique des femmes engagées : « Sois belle et ouvre la » !

Michel Taube

