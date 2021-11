Diabète : l’Autre Pandémie ?

“Quoi ? Une autre pandémie ? C’est quoi cette histoire ?”

Vous ne l’avez pas vue venir, celle-là. Après le Covid, vous pensiez pouvoir souffler. Et bien non ! Mais quelle est cette pandémie qui touche déjà 578 millions en 2021 et 700 millions en 2045, selon les dernières projections de l’OMS ?

Bingo, c’est le diabète.

“Oh non ! Ils ne vont quand même pas nous faire une expo sur le diabète ! A quand l’expo sur les verrues plantaires ?”

Le diabète, c’est pas sexy, on sait. Alors, en faire une expo, faut oser. D’abord, cette expo est tirée de la BD “Escroqueuse – Quand l’hypo frappe”, dont on vous parle ici.

Ensuite, dans cette expo, vous verrez comment on peut raconter cette maladie qui barbe tout le monde et qui ne concerne personne, sans barber personne et en concernant tout le monde. Vous y trouverez des planches pavées d’ingéniosités graphiques et narratives. Avec des couleurs claquantes, des personnages punk, et leurs histoires de famille, leurs quêtes et leurs enquêtes pour trouver un remède.

On doit donner au diabète une dimension mythologique pour lui rendre sa véritable place, pour que la honte qui l’entoure s’efface au profit de la fierté.

Cette expo fait honneur aux diabétiques, en racontant leurs vies, leurs identités forgées à travers le diabète, avec ou bien sans, dans, en-dehors, jamais…

Elle raconte aussi les influences dans le monde de la santé et leurs retombées directes sur les patients. Et devinez quoi ? On retrouve les mêmes influences dans le Covid ! Comme quoi, le diabète, c’est un bon outil pour comprendre le monde avant tout le monde.

Et quel meilleur endroit pour parler BD que le Château de Cheverny, qui a servi de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart ? L’exposition intervient en annonce de la journée mondiale du diabète et des 100 ans de la découverte de l’insuline.

Expo L’Autre Pandémie à Cheverny

Jusqu’au 16 novembre 2021 et à partir de février 2022

Deborah Rudetzki