Évènement : À qui sera décerné le Prix de la Closerie des Lilas 2022 ?

Le 9 mars 2022, la sélection du célèbre Prix de la Closerie des Lilas s’est resserrée, passant de 6 à 3 ouvrages en compétition. Désormais, les trois finalistes en lice attendent le verdict qui sera rendu le 12 avril 2022 à 20h00.

Présidée par Laure Adler, grande journaliste française, essayiste et productrice, cette édition est très attendue pour les femmes autrices. Depuis 15 ans, cette compétition littéraire a pour mission de soutenir et faire connaître une littérature féminine de qualité. Ces plumes sont d’ailleurs jugées par un jury exclusivement féminin. Ainsi, chaque année, le jury invité se renouvelle pour rassembler des femmes du monde des arts, des lettres, de la presse, des sciences et de la politique.

Pour établir cette seconde liste, Laure Adler était accompagnée de Sarah Biasini, actrice et écrivaine, suivant les traces de sa mère, Romy Schneider. Mais il y avait aussi, la romancière Sandrine Collette qui a reçu le grand prix de littérature policière pour Des nœuds d’acier, Salomé Lelouch, la comédienne et productrice de la pièce de théâtre Politiquement correct, l’actrice Anne Parillaud que l’on a récemment vue à la caméra dans la série H24 (lien). Parmi ces professionnelles, il faut aussi nommer Barbara Pravi, l’autrice et interprète révélée dans Un été 44 en 2016 et enfin l’actrice Laura Smet, fille de Johnny Hallyday. Toutes ces femmes ont eu la chance d’être membres des jurées invitées. À leurs côtés se trouvaient le jury permanent dont la critique littéraire Emmanuelle de Boysson, la journaliste et romancière Adélaïde de Clermont-Tonnerre, ainsi que Carole Chrétiennot, la responsable de communication de La Closerie des lilas et des écrivaines telles que Stéphanie Janicot, Jessica Nelson et Tatiana de Rosnay. Ces différents jurys ont réussi à trancher parmi 6 grands romans parus entre janvier et mars pour élire les 3 derniers ouvrages en compétition.

Et les heureuses élues ce sont ces autrices :

555 d’Hélène Gestern (Arléa)

Les silences d’Ogliano d’Eléna Piacentini (Actes Sud)

La femme périphérique de Sophie Pointurier (Harper Collins)

L’une de ces 3 femmes aura la chance de succéder à Stéphanie Coste, lauréate 2021 avec son ouvrage Le Passeur. Mais pas seulement ! La gagnante sera aussi l’invitée privilégiée de La Closerie des Lilas durant une année, pour un montant de 3000 €. Alors bonne chance à toutes les trois !

Fanny David