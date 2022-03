La Fourchette dans un podcast gourmand et engagé !

Partez sur les sentiers de montagne avec la cueilleuse Jennifer Bonnefoy ! De sa Haute-Savoie, elle est la première invitée du nouveau podcast « Chemin de table » lancé par The Fork. Une écoute pertinente pour une consommation réfléchie, la valorisation du terroir et la transmission des savoirs.

Un « foodcast » aux débuts prometteurs

Le principe est simple comme « bon appétit » ! Tous les 15 jours, la directrice marketing de La Fourchette Elisabeth Le Gall, sillonne la France avec son équipe pour vous faire découvrir les délicieuses nuances du monde de la gastronomie. Qu’ils soient de grands chefs étoilés, des amoureux de la nature, des producteurs, ou des acteurs engagés pour une meilleure alimentation, tous évoquent les enjeux de leur métier à croquer et la passion qui les anime.

Pour ce premier épisode, la journaliste tend son micro à Jennifer Bonnefoy qui exerce une activité étonnante. Membre de l’association française des professionnels de la cueillette de plantes sauvages, elle nous livre son savoir-faire dans un contexte enchanteur, sous la montagne de Sous-Dine à 1100 m d’altitude. Dans une ambiance intimiste à l’image de la convivialité d’un feu de bois, ce podcast invite les auditeurs à s’évader pendant une trentaine de minutes autour d’un jardin floral aux mille nuances. En effet, depuis maintenant 3 ans, l’herboriste s’est orientée dans un projet agricole respectant ses valeurs : consommation locale, mode de vie écologique et bienveillance envers les écosystèmes vivant à proximité. En cohérence avec sa production de plantes médicinales et aromatiques, elle travaille en coordination avec de nombreux restaurateurs et boulangers pour donner un second souffle à la grande cuisine française.

À la rencontre d’intervenants enthousiastes, The Fork propose une promenade auditive douce et agréable. Avec en toile de fond les enjeux sociétaux du grand art culinaire.

À suivre dans les prochains épisodes…

Parce que le goût est une affaire de sensibilité, le leader de la réservation de restaurants en ligne vous a concocté des recettes pertinentes et variées. À base de truffe, de pêche durable ou encore du label éco-responsable FiG (Food Index for Good), l’équipe de La Fourchette épluchera l’ensemble des traditions ancestrales et des tendances de demain avec toujours comme mots d’ordre, le plaisir. Mais pas seulement ! Ce foodcast immersif sera l’occasion d’évoquer des moments de partage et de transmission et de dévoiler les coulisses de la gastronomie française.

Et bonne nouvelle, l’épisode 2 est désormais en ligne ! Vous pourrez rencontrer Eva Genel, la co-fondatrice du label FiG. Méconnu, il a pour but de récompenser les cuisiniers engagés. Notamment, le Chef parisien de La Table de Colette, Josselin Marie qui vous livre toutes ses astuces pour construire une carte en accord avec l’environnement.

Rendez-vous dans « Chemin de table » pour aller plus loin que l’expérience gustative !

Fanny David et Deborah Rudetzki