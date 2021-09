Châlons-en-Champagne, capitale de la République des territoires… et de la santé au travail

La Foire de Châlons-en-Champagne, plus grande Foire agricole après le Salon de l’agriculture de Paris, est le cadre qu’a choisi Xavier Bertrand pour lancer sa République des territoires. Cette Foire, ville natale du président des Hauts-de-France, propose un condensé de cette France qu’on aime : s’y mêlent terres agricoles et viticoles (ah le champagne !) et terroirs d’innovations parmi les plus pointues.

La France des territoires selon Xavier Bertrand

On l’a vu pendant la crise du Covid, la France se meurt de son excès de centralisme jacobin dont l’exercice jupitérien du pouvoir par Emmanuel Macron (qui a donc osé croire la semaine dernière au sauveur de Marseille ?) n’est qu’une facette. Les blocages administratifs, le manque de réactivité de l’Etat expliquent largement l’absence d’un vaccin français ! Et si les régions, les départements et les maires n’avaient pas pris en charge l’intendance des masques et des mesures de protection de nos concitoyens, l’Etat aurait pu vaciller au plus fort de la crise du covid, comme il le fit déjà durant celle des gilets jaunes.

C’est donc de Châlons que Xavier Bertrand a proposé une véritable révolution au pays de la France jacobine… Les territoires doivent devenir des laboratoires d’expérimentation permanente, quitte à réviser la Constitution comme le propose le candidat à l’Elysée. Aucune classe d’école ne pourra plus être fermée sans l’aval d’un Maire. Pour plus de cohérence entre les échelons, 4000 conseillers territoriaux remplaceront les 6000 conseillers régionaux et départementaux. Proximité, efficacité, confiance, ce triptyque définit la méthode de cet autre triptyque, « autorité, travail, territoires », qui fonde la nouvelle République que propose aux Français le candidat à la succession de Macron.

Une pépite industrielle au cœur des terroirs de France

Cette France des territoires, la région de Châlons-en-Champagne nous en offre un condensé ! A l’exemple d’Axon’, pépite industrielle au cœur de la Marne, qui emploie près de 800 personnes à Montmirail, 2500 dans le monde et qui équipe en câbles et autres solutions d’interconnectique les robots de l’espace Curiosity, Perseverance, Exomars [notre photo], Airbus, le monde automobile et de nombreux secteurs. Comme nous le confie avec fierté son fondateur Joseph Puzo, « dans chaque voiture, il y a deux euros de cables Axon’ ».

La santé au travail, un enjeu pour les territoires

Valeurs, innovations, art de vivre, tel est selon Opinion Internationale l’autre triptyque qui définit l’art d’être Français ! Et c’est au cœur même de cette France des territoires que les valeurs de la République résonnent tout autant que les plaisirs de la vie et les technologies…

Retour donc à Montmirail : depuis quinze ans, le fondateur d’Axon’ est justement un des précurseurs français de la santé au travail et les collectivités locales, à commencer par la Région Grand Est et son président Jean Rottner, le soutiennent comme ces expérimentateurs dont Xavier Bertrand appelait le matin même à libérer le champ des possibles. Pas de celle de ces médecins du travail qui ont osé quitter le navire pendant le premier confinement Covid, pas de ces thuriféraires de la nouvelle loi santé au travail votée par le Parlement en août dernier et dont on peut dire, une fois de plus, que dans le quinquennat Macron, la montagne a accouché d’une souris, et comme nous le confiait à Châlons Jean-Paul Thonier, fondateur de Cheers, cabinet de conseil en santé. Non, Axon’, soutenu par les collectivités locales, déploie une intense politique de prévention et de protection de ses équipes pour faire chuter les accidents et la pénibilité, facteurs de mal vivre au travail et de perte de productivité.

Est-ce du paternalisme moderne ? Joseph Puzo se dit fier d’avoir été exigeant en matière de respect des gestes barrières et de port rigoureux du masque sur le lieu de travail pour gérer au mieux la crise du Covid. Et le jeune homme de 74 printemps de nous confier : « pour encourager à la vaccination, « tous les cadres dirigeants et moi-même avons été vaccinés et l’avons fait savoir en expliquant que ce geste rendait service à tout le monde autant qu’à soi-même. Les seuls récalcitrants, deux ou trois sur mille collaborateurs en France, c’est à la télévision, bien trop anxiogène depuis un an et demi, qu’ils ont trouvé de pseudo-arguments pour traîner des pieds. »

Résultat : aucun de ses salariés n’a été contracté le virus sur le lieu de travail depuis début 2020.

Aussi, pendant la Foire de Châlons, et pour la onzième fois en douze ans, Axon’ consacrait ces jours-ci une semaine de débats au thème « santé et sécurité au travail » et recevait Patrice Cristofini, médecin, entrepreneur et CEO de Cristhold, société de conseil international, et Raymond Taube, directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique, co-auteurs du livre « Esanté et Intelligence artificielle – entre promesse du meilleur et crainte du pire » (éd. Maïa, 2021), qui sont venus signer leur ouvrage à Châlons au terme d’une conférence sur la esanté au travail. Les principaux acteurs de cette table ronde, animée par Dominique Lebrun, journaliste indépendant et directeur du Champagne Ardennes Business Club, à savoir Pierre Kreit, président du Syndicat des Pharmaciens de la Marne, Laurent Schmitt, responsable du département Performance, Expertise et Recherche à l’Ecole Nationale des Sports de Montagne, et Patrice Cristofini qui a traité des enjeux mondiaux de la esanté et de la place actuelle de la France dans cette révolution digitale, ont tous souligné combien la esanté va désormais jouer un rôle majeur dans la santé au travail. Sans oublier la pratique du sport pour rester en forme quel que soit son âge avec la venue exceptionnelle ce jeudi du double vainqueur du Tour de France, Bernard Thevenet, aux côtés de Joseph Puzo.

Ainsi, pendant onze jours, Châlons-en-Champagne aura été un peu la capitale de la France !

Michel Taube