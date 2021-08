Vacances par temps de Covid

Les images fortes de cet été 2021 vous serons proposées durant les prochains jours avec les événements les plus marquants de ces dernières semaines. Une vision iconographique de l’actualité par Opinion Internationale.

On pensait pouvoir profiter des congés estivaux sereinement après le confinement numéro 3 et les vaccins, mais le virus semble plus fort. Les jeunes, notamment, ne sont pas encore totalement vaccinés et la proximité induites dans les bars, boîtes de nuit et autres lieux de rencontre ont obligé plusieurs régions européennes à prendre des mesures pour restreindre les contacts et limiter la propagation du Covid. L’Espagne, qui peine à contenir les cas, a été l’une des premières à réinstaurer un nouveau couvre-feu. Quant aux Outre-Mer, nous avons à maintes reprises, dans nos colonnes, insister sur la nécessité de se faire vacciner. Le pass sanitaire permettra sans doute de limiter la multiplication des cas, encore faudrait-il renforcer la politique du tester-tracer-isoler, seule réponse tenable et efficace, au-delà du vaccin. En attendant le bilan de cet été 2021… Vivement les prochaines vacances !