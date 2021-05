Conflit Hamas Israël, Audrey Pulvar et les Régionales, Hymne des Bleus par Youssoupha, Eurovision : Michel Taube dans les Informés de France Info

Olivier DE LAGARDE présentait hier soir, samedi 22 mai 2021, Les Informés de France Info avec la participation d’Alexia GERMONT, présidente-fondatrice du think tank « France Audacieuse », Emilie ZAPALSKI, communicante, fondatrice de l’agence de communication Émilie Conseil, Benjamin MOREL Docteur en science politique à l’ENS et Maître de Conférence à Paris II, et Michel Taube.. Replay.