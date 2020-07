1 mn de sueur pour la France : il faut réinventer la façon de faire vivre les symboles de la République. L’édito de Michel Taube et Teddy Palassy

Ce devait être un défilé des premiers de cordée, notamment des soignants, et l’Elysée avait dit s’être rangé à cette idée lancée notamment par Opinion Internationale.

Cela restera finalement surtout un défilé militaire, comme l’atteste le par ailleurs très bel et instructif dossier de presse de la Présidence de la République que vous pouvez télécharger ici.

Certes, le service de santé des Armées et les quatre pays, Allemagne, Autriche, Suisse et Luxembourg, qui ont pris en charge au plus fort de la pandémie 161 Français atteints par le coronavirus seront présents sur la place de la Concorde le 14 juillet.

Mais les soignants civils, ces autres héros français que les Français ont applaudis pendant des mois, ne défileront pas sur la place de la Concorde. Dommage ! Ils se contenteront d’être reçus le 13 au soir au Grand Palais par Olivier Véran et, espérons-le, Jean Castex et Emmanuel Macron.

Raison de plus pour s’investir dans un effort de réinvention des symboles de la République. Cette crise terrible du coronavirus nous aura dévoilé que la France peut compter sur deux armées : les militaires et les forces de sécurité tout d’abord car sans sécurité, point de liberté, d’égalité ni de fraternité. Mais aussi l’armée des premiers de cordée : les soignants bien sûr, mais aussi les nombreux métiers manuels de logistique, de transport et de services.

Pour saluer nos premiers de cordée autant que pour raviver les valeurs de la République, notamment cette valeur si française de la laïcité, pour entretenir enfin notre propre forme et notre santé, Opinion Internationale lance l’opération « 1 mn de sueur pour la France ».

Sur une idée d’anciens des Forces Spéciales et Unités d’élites, notamment Teddy Palassy, fondateur de « Forces Spéciales Coaching », chaque Français est invité à pratiquer le 14 juillet un enchaînement sportif 5-5-4 dont la somme est égale à 14 comme le 14 juillet.

Découvrez ici la campagne « 1 mn de sueur pour la France ».





Le 14 de chaque mois, Opinion Internationale appellera aussi tous les corps constitués, les milieux de santé notamment, dans toutes les parties de la société françaises à pratiquer cet exercice pour faire vivre les symboles de la République.

L’enjeu est aussi et surtout de séduire les jeunes et de les ramener dans le giron de la République. Notre avenir de nation France en dépend.

Teddy Palassy, fondateur de « Forces Spéciales Coaching »

et Michel Taube