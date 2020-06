Vincent Campredon, Directeur du musée national de la Marine : « une goutte d’eau dans l’océan qui change le monde… »

Le musée national de la Marine rouvrira en 2022 après une complète réinvention. Vincent Campredon, son directeur, présente sa vision de ce qui sera un futur « musée de société » au service de la mer et des Hommes. En attendant sa réouverture, le musée de la Marine propose des animations sur son site Internet. Vincent Campredon sera un des intervenants du Live Opinion Internationale lundi 8 juin 2020 à 18h30 sur Zoom qui marquera le lancement de notre Rubrique bleue.

La mer et les océans sont l’avenir de la Terre et de l’humanité. Il est désormais urgent de sensibiliser et de transmettre aux jeunes générations de tous les pays, l’enjeu fondamental que représente la protection, sous toutes ses formes, de notre planète bleue. À l’heure où nos sociétés modernes doivent se réinventer, à l’heure où l’humain, le bien commun et l’entre-aide apparaissent plus que jamais comme des valeurs essentielles à mettre au cœur de nos préoccupations, à l’heure où de nouvelles voies pourraient être empruntées, il est temps de prendre conscience que la mer et les océans sont des nouvelles frontières qui dessineront le monde de demain.

Le défi est immense pour accompagner cet impérieux éveil des consciences, mais chacun peut faire sa part, à sa mesure et selon sa nature, comme le petit colibri. Depuis quelques années, le musée national de la Marine construit son nouveau projet autour de cette prise de conscience, aussi forte qu’existentielle, pour l’avenir de notre humanité. Jamais, sans doute, un musée ne s’était autant réinventé et transformé en une institution culturelle qui a vocation à transmettre à tous les publics, par la connaissance, l’émerveillement et la création artistique, un message universel : la mer est l’avenir de l’humanité.

L’ambition de ce projet est de réinventer le rôle d’un musée pour en faire un lieu de référence accueillant et ouvert sur le monde comme sur son temps, un forum permettant la rencontre et l’échange autour des grands enjeux qui parcourent la planète bleue, à la fois stratégique et militaire, scientifique, écologique, économique, médiatique et universel. Dans cet espace à la fois agile et ancré sur ses collections, en prise directe avec l’actualité des univers maritimes et navals, une nouvelle génération de musées est en train de naître, qui marie, avec intelligence et pertinence, passé et présent pour les mettre au service du futur.

Ce type d’institutions n’existe pas aujourd’hui dans une forme aussi développée. Elle complète et renforce la gouvernance mondiale pour les océans, en ce qu’elle s’adresse directement à tous les publics sur une base historique, culturelle, scientifique et sensible. Cette évolution du modèle de musée est actuellement proposée à tous les grands musées maritimes du monde pour créer leur propre gouvernance globale, un grand réseau connecté dont les membres peuvent ainsi se coordonner pour agir et porter haut et fort ce message puissant pour l’avenir.

En 2022, un nouveau musée national de la Marine ouvrira ses portes à Paris ! Le ministère des armées a lancé un formidable chantier pour adapter le musée à notre temps, autour d’un projet architectural qui repense en profondeur les espaces intérieurs du Palais de Chaillot, qui dialogueront avec une nouvelle scénographie, audacieuse, spectaculaire et novatrice, en adéquation avec la diversité des publics, de 7 à 77 ans, du néophyte au passionné de mer et de marine. Ce musée sera un véritable lieu culturel maritime de référence, qui aura vocation à développer l’esprit de défense, transmettre le goût de la mer au plus grand nombre, pour que chacun prenne conscience des formidables enjeux que représentent les océans pour notre avenir.

Ensemble, faisons de la mer un monde !

Vincent Campredon

Commissaire général de la Marine, Directeur du musée national de la Marine