Jean-Hervé Lorenzi, Charles Znaty, David Butet et Patrick Pilcer invités du Live Opinion Internationale lundi 1er juin à 19h sur Zoom

Opinion Internationale, le média des décideurs engagés au cœur de l’actualité, et Michel Taube, son fondateur, vous donnent rendez-vous lundi 1er juin de 19h à 20h (Paris time) sur Zoom pour le 4ème @Live Opinion Internationale avec des décideurs et nos chroniqueurs.

Au programme : quelle relance économique pour la France ? Les enjeux économiques du déconfinement, des plans de relance proposés et annoncés, et de l’entrée de la France dans le monde d’après.

Interviendront :

Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes et fondateur des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, qui vivront cette année leur 20ème édition, interviewé par Michel Taube.

Élu président du MEDEF Paris au début de la crise du Covid-19 (dont il était trésorier depuis neuf ans), Charles Znaty est un entrepreneur-né : il a fait carrière dans les grandes agences de communication puis a créé sa propre agence corporate dans les secteurs de l’énergie, du transport, de l’industrie. Il a notamment participé à la création de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) aux côtés de son premier président, Andre Claude Lacoste. Concomitamment Charles Znaty a fondé et dirigé le groupe Pierre Hermé Paris et l’a développé dans plus de dix pays avant de céder ses participations au groupe Occitane en août dernier.

David Butet, Président du MEDEF Côte d’Or, organisation de plus de 2.000 adhérents, et chef d’entreprise (CDVA Conseils) confronté de plein fouet à l’obligation de transformer son entreprise pour surmonter l’arrêt total de l’activité dans le secteur de la communication événementielle. Opinion Internationale a publié un édito sur le distributeur de gel hydroalcoolique de sa filiale Strat Design.

Patrick Pilcer, chroniqueur Opinion Internationale, conseil et expert sur les Marchés Financiers

D’autres chefs d’entreprise et acteurs économiques interviendront pendant le Live.

Le @Live Opinion Internationale est organisé en partenariat avec Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises.

